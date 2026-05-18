Banské mestá a obce si pripomenú 500. výročie baníckeho povstania
V sprievode zo Štadlerovho nábrežia až ku Katedrále sv. Františka Xaverského pôjde takmer 600 účastníkov domácich i zahraničných baníckych a hutníckych spolkov.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. mája (TASR) - Pri príležitosti 500. výročia baníckeho povstania sa Banská Bystrica, Špania Dolina a Staré Hory spojili, aby 22. až 24. mája po jedenástich rokoch zorganizovali 18. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Dejiskom sobotňajšieho (23. 5.) hlavného programu bude mesto pod Urpínom, ktoré návštevníkom pripomenie banícku históriu celého regiónu. Začne sa o 14.00 h slávnostným sprievodom mestom. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Stretnutie banských miest a obcí Slovenska je vyjadrením rešpektu k umu a zručnosti baníkov, hutníkov a všetkých súvisiacich profesií, ako aj prejavom úcty k udalostiam jubilejného 500. výročia baníckeho povstania. Práve v našom meste sa písali dejiny, ktoré presahovali hranice regiónu aj krajiny. Banská Bystrica bola centrom jedného z najvýznamnejších banských podnikov svojej doby Thurzo-Fuggerovskej spoločnosti a stala sa symbolom rozvoja, ktorý mal európsky a svetový význam,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
V sprievode zo Štadlerovho nábrežia až ku Katedrále sv. Františka Xaverského pôjde takmer 600 účastníkov domácich i zahraničných baníckych a hutníckych spolkov, banských miest a obcí zo Slovenska a zahraničia.
„Po prečítaní rozsudkov nastolených kráľovskými komisármi z balkóna radnice, ktoré pripomenú udalosti baníckeho povstania, budeme v katedrále svedkami ekumenickej bohoslužby. V rámci nej si ocenení prevezmú čestné odznaky sv. Barbory, patrónky všetkých baníkov. Výnimočná bude účasť štyroch aušusníkov, ktorí do Banskej Bystrice prinesú banícke insígnie - pozlátené banícke kladivká z roku 1701, tradične uchovávané v Baníckom bratstve Herrengrund zo Španej Doliny,“ doplnil Oliver Kuklovský z kultúrneho centra Robotníckeho domu.
Po 16.00 h sa začne hlavný program odovzdávaním barborského svetla či putovnej zástavy, ako aj stužkovaním zástav a baníckou hymnou.
„V oficiálnom názve stretnutia sa spojili tri samosprávy ako významné historické lokality ťažby a spracovania rúd - Banská Bystrica, Špania Dolina a Staré Hory za súčinnosti blízkej Ľubietovej a siedmich baníckych a hutníckych spolkov regiónu. Vďaka tomu si môžu návštevníci doplniť vedomosti o slávnej baníckej a hutníckej histórii a pozrieť si zaujímavé bansko-technické pamiatky a architektúru,“ konštatoval predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Erik Sombathy.
