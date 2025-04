Banské múzeum ponúka Veľkonočné fáranie do štôlne Glanzenberg

Banská Štiavnica 18. apríla (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pripravilo pre návštevníkov Veľkonočné fáranie do štôlne Glanzenberg. Návštevu podzemia môžu záujemcovia absolvovať v piatok a v sobotu (19. 4.). Vstupy počas oboch dní budú o 10.00 a 12.00 h. TASR o tom informovali múzejníci zo SBM.



„Táto jedinečná prehliadka ponúka možnosť nahliadnuť do banského podzemia a spoznať bohatú históriu ťažby drahých kovov v Banskej Štiavnici,“ uviedli s tým, že prehliadka trvá 90 minút a je vhodná pre deti od šiestich rokov.



Štôlňa Glanzenberg patrí k najvýznamnejším banským dielam v regióne a podľa múzejníkov ponúka unikátny pohľad do histórie baníctva. Návštevníci sa prejdú 500-metrovým úsekom v hĺbke 32 metrov pod zemou, priamo pod historickým centrom Banskej Štiavnice.