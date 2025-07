Banské múzeum pozýva do expozícií aj počas druhej polovice prázdnin

Banská Štiavnica 29. júla (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pozýva návštevníkov do svojich expozícií aj počas druhej polovice prázdnin. Vo svojich expozíciách v Banskej Štiavnici a Handlovej ponúkne zážitky pre všetkých - rodiny s deťmi, priaznivcov histórie, remesiel či baníckych tradícií.



„V Kammerhofe budú pokračovať obľúbené Dielničky - Kumšt remesla. Tu si návštevníci vyskúšajú tradičné techniky ako tkanie, hrnčiarstvo, smaltovanie, batikovanie, výšivku či plstenie a odnesú si domov vlastnoručne vytvorený výrobok,“ informovala hovorkyňa múzea Martina Kminiaková.



Každý deň o 15.00 h budú podľa jej slov pripravené komentované prehliadky expozície Kammerhof - Baníctvo na Slovensku, ktoré približujú vplyv baníctva na život v regióne. Každú stredu a sobotu o 13.00 h sa zase deti stanú postavami príbehu Rozprávky o baníkovi a zažijú tak expozíciu v Kammerhofe hravou formou.



„Do Dielničky sa v druhej polovici augusta vrátia aj obľúbené Haraburdy - bazár (ne)potrebných vecí,“ podotkla Kminiaková s tým, že tento projekt dlhodobo motivuje verejnosť k opätovnému využívaniu predmetov, ktoré môžu nájsť nových majiteľov.



Banícku tradíciu pripomenie Bartolomejský šachtág, spoločenské podujatie s historickými koreňmi, ktoré sa bude konať 23. augusta o 15.00 h v Banskom múzeu v prírode. „Zároveň stále zostávajú prístupné štôlne Bartolomej a Glanzenberg, výhľadová expozícia na Novom zámku aj výstava 125 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici v priestoroch Starého zámku,“ priblížila hovorkyňa.



V Galérii Jozefa Kollára si môžu návštevníci pozrieť najnovšiu výstavu Vnuk a dedo - umelecký dialóg o krásach Slovenska. Výstava ponúka pohľad dvoch generácií umelcov na slovenskú krajinu a potrvá do 25. októbra tohto roka.



„V Handlovej si 10. augusta pripomenieme Deň bielych ruží venovaný spomienke na baníkov a histórii uhoľnej ťažby. Návštevníci by si nemali nechať ujsť zaujímavé prednášky a pre deti budú pripravené špeciálne tvorivé dielne s plstenými ružičkami a so spomienkovými magnetkami,“ dodala Kminiaková.



Zároveň doplnila, že stredy budú v Handlovej patriť aktivitám Tajomstvá podzemia a soboty Lovcom pokladov zeme. Počas celého mesiaca bude otvorená aj Ekodielnička s mozaikovou tvorbou alebo výrobou kvetinových obrazov z prírodných materiálov.