Banské múzeum pripravilo Veľkonočné fáranie do štôlne Glanzenberg

Banská Štiavnica 2. apríla (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pripravilo pre návštevníkov Veľkonočné fáranie do štôlne Glanzenberg. Návštevu podzemia môžu záujemcovia absolvovať 18. a 19. apríla. TASR o tom informovali múzejníci zo SBM.



„Táto jedinečná prehliadka ponúka možnosť nahliadnuť do banského podzemia a spoznať bohatú históriu ťažby drahých kovov v Banskej Štiavnici,“ uviedli s tým, že vstupy počas oboch dní budú o 10.00 a 12.00 h.



Vzhľadom na to, že kapacita každej skupiny je obmedzená, odporúča SBM rezervovať si miesto vopred prostredníctvom formulára na webovej stránke múzea. Prehliadka, ktorá trvá 90 minút, je vhodná pre deti od šiestich rokov.



Štôlňa Glanzenberg patrí k najvýznamnejším banským dielam v regióne a podľa múzejníkov ponúka unikátny pohľad do histórie baníctva. Návštevníci sa prejdú 500-metrovým úsekom v hĺbke 32 metrov pod zemou, priamo pod historickým centrom Banskej Štiavnice.