Banské múzeum v prírode má 50 rokov, privítalo vyše 1,7 milióna ľudí

Banská Štiavnica 12. februára (TASR) - Banské múzeum v prírode v Banskej Štiavnici oslavuje v tomto roku 50. výročie odkrývania baníckej histórie. Múzeum, ktoré otvorilo svoje brány prvýkrát v septembri 1974, doposiaľ navštívilo vyše 1,7 milióna ľudí a v rámci jubilejného roka má pre návštevníkov pripravené viaceré novinky. TASR o tom informovalo Slovenské banské múzeum (SBM).



Práce na výstavbe Banského múzea v prírode sa začali ešte v roku 1965, prvých oficiálnych návštevníkov privítal skanzen o deväť rokov neskôr. Múzeum bolo prvýkrát otvorené 6. septembra 1974 a do konca roka ho navštívilo takmer 4000 ľudí.



"Počas päťdesiatich rokov priestormi múzea prešli tisícky návštevníkov, ktorým sme priblížili veľký kus histórie. To, čo nie je pre bežného návštevníka viditeľné, sú nespočítateľné hodiny práce pri získavaní, uchovávaní a starostlivosti o zbierkové predmety a všetky historické priestory, v ktorých sa uskutočňujú prehliadky," skonštatoval riaditeľ múzea Peter Zorvan.



Banskoštiavnické múzeum v prírode návštevníkom ponúka expozíciu približujúcu vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia. Medzi najvýznamnejšie exponáty patrí Kachelmanov vodnostĺpcový ťažný stroj, ktorý v 18. storočí predstavoval technický pokrok v hlbinnom dobývaní nerastov. Druhým vzácnym exponátom je gápel na konský pohon v podzemnej časti múzea. Ide o jediný stroj-motor od banského výťahu, ktorý sa na Slovensku zachoval.



Banské múzeum v Banskej Štiavnici navštívilo počas prvej celoročnej sezóny v roku 1975 viac ako 11.200 ľudí. Doposiaľ najvyššiu návštevnosť skanzen zaznamenal v roku 1987, keď doň zavítalo približne 52.560 návštevníkov. Celkovo múzeum za 50 rokov fungovania navštívilo už 1.725.175 turistov.



"Pre návštevníkov je na nadchádzajúcu sezónu pripravený pestrý a zaujímavý program. Budeme o ňom informovať v krátkom čase. Prezradíme iba prípravu jedinečnej výstavy a originálneho podujatia pre deti," dodalo múzeum.