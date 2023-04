Banskej Štiavnici poskytnú 4 mil. eur na sanáciu Szitnyayovského domu

Bratislava 26. apríla (TASR) - Na odstránenie následkov požiaru a rekonštrukciu objektu Szitnyayovský dom v centre Banskej Štiavnice dostane tamojšia samospráva štyri milióny eur z rozpočtovej rezervy vlády. Poskytnutie finančných prostriedkov schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní, opatrenie nadväzuje na uznesenie z 5. apríla, ktorým kabinet schválil finančnú pomoc pre požiarom postihnutú lokalitu UNESCO.



Predkladatelia schváleného návrhu pripomenuli, že rozsiahly požiar 18. marca 2023 poškodil sedem budov, medzi ktorými je aj Szitnyayovský dom - sídlo základnej umeleckej školy. "Ide o historicky cenný meštiansky dom pochádzajúci zo 16. storočia a zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Komplexná rekonštrukcia tohto domu pomôže návratu jedinečného historického rázu centra mesta a žiakom ZUŠ opätovne vytvorí adekvátne priestory pre ich výučbu," dodali predkladatelia.



Vláda 5. apríla na výjazdovom rokovaní v Banskej Štiavnici schválila na sanáciu pamiatok v Banskej Štiavnici do 11 miliónov eur. Samospráva mala dostať podľa uznesenia do štyroch miliónov eur, ďalších sedem miliónov eur bude na obdobie 2023 – 2025 alokovaných pre ministerstvá na obnovu zdevastovaných budov a archívov, ktoré majú vo svojej správe. Vláda deklarovala pripravenosť pomôcť aj súkromným vlastníkom poškodených objektov.



Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu (18. 3.) dopoludnia v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Na mieste udalosti zasahovali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov, vojaci i dobrovoľníci. Polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.