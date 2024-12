Banskí záchranári ukončili práce v bani v Nižnej Slanej

Nižná Slaná 20. decembra (TASR) - Banskí záchranári ukončili práce v niekdajšej sideritovej bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava. V podzemí bane, ktorá takmer tri roky znečisťuje rieku Slaná, pracovali od júla do decembra. Pre TASR to uviedol riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice (HBZS) Stanislav Paulík.



Práce v podzemí bane v Nižnej Slanej vykonávali banskí záchranári na základe príkazu Okresného úradu Rožňava, ktorý má na starosti koordináciu riešenia znečistenia rieky Slaná. Pracovníci HBZS v podzemí vybudovali sedem stavebných objektov, a to najmä hrádze či komín, cez ktorý voda preteká. "Cieľom bolo usmernenie toku vôd a oddelenie kontaminovanej vody od čistej vody, ktorá z bane vyteká," vysvetlil Paulík.



Na práce vykonané banskými záchranármi by v rámci riešenia situácie so znečistením Slanej mali v budúcnosti nadväzovať ďalšie opatrenia. Ako pre TASR v auguste skonštatoval štátny podnik Rudné bane, ide napríklad o montáž potrubných prepojení v podzemí s dĺžkou viac ako 1,7 kilometra. Pribudnúť by v budúcnosti mala aj technológia na čistenie banských vôd.



Kontamináciu vody v rieke Slaná v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná potvrdili na začiatku roka 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Ešte pred letom 2022 zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Na riešenie znečistenia Slanej vyčlenila vláda začiatkom júna 1,5 milióna eur.



Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia. Regionálne veterinárne a potravinové správy tiež začiatkom augusta vydali opatrenie, ktorým sa zakazuje lov a konzumácia rýb vylovených z rieky Slaná. Dôvodom sú výsledky laboratórnych vyšetrení realizovaných od septembra 2022 do júna tohto roka, ktoré preukázali, že v svalovine rýb sa zvyšuje koncentrácia arzénu.