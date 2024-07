Banskí záchranári začali s prácami v Nižnej Slanej

Nižná Slaná 30. júla (TASR) - V bývalej sideritovej bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava banskí záchranári minulý týždeň začali s prácami, ktorých cieľom je zastaviť výtok banských vôd do znečistenej rieky Slaná. Pre TASR to uviedol riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice (HBZS) Stanislav Paulík s tým, že v bani budú pracovať pravdepodobne do konca roka.



"Postupne sa robí na jednotlivých stavebných objektoch. Rozpracovaná je pribierka spodku banského diela v štôlni Jozef, pripravuje sa pre pokládku koľaje, ktorá by tam mala byť položená. V štôlni Marta sme zas začali práce na výstavbe hrádze, ktorá bude zachytávať kontaminovanú vodu, tá bude následne odvádzaná mimo rieku Slaná," priblížil Paulík.



V bani v Nižnej Slanej v tomto období pracuje približne päť banských záchranárov. Práce na stavebných objektoch, ktoré má HBZS na starosti, by mali podľa slov riaditeľa trvať asi do konca roka. Nadväzovať by na ne malo budovanie záchytných nádrží, technológie na čistenie banských vôd a zaistenie banských diel. "Výberové konanie na tieto činnosti bude robiť štátny podnik Rudné bane," dodal Paulík.



Kontamináciu vody v rieke Slaná v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná potvrdili na začiatku roka 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Ešte pred letom 2022 zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.



Na riešenie znečistenia rieky Slaná vyčlenila vláda začiatkom júna 1,5 milióna eur. Financie majú byť použité najmä na obmedzenie vtekania banských vôd do hlbokých častí bane, a tým zabránenie ich následnej kontaminácii a vytekaniu na povrch a do rieky Slaná. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, vyhlásila vláda mimoriadnu situáciu.