Banskobystričania môžu hlasovať za najlepšieho športovca za rok 2023

Banská Bystrica 1. februára (TASR) - Banskobystrická samospráva aj tento rok ocení najlepších športovcov, trénerov, funkcionárov a pracovníkov v športe. Od štvrtka môžu obyvatelia svojím hlasom prostredníctvom online ankety na webstránke mesta podporiť z nominovaných športovcov jedného jednotlivca a jeden kolektív.



"Návrhy na oceňovanie športovcov bolo možné zaslať na oddelenie športu mestského úradu do 15. januára. Mesto dostalo celkom 43 návrhov. Nominovaných bolo 29 jednotlivcov, osem športových kolektívov a šesť nominácií v kategórii funkcionár, tréner, pracovník v športe," informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Ako dodala, jednotlivec a kolektív s najväčším počtom platných hlasov budú slávnostne ocenení v kategórii víťaz internetového hlasovania.



"Svoj hlas môžete svojmu favoritovi odovzdať v termíne od 1. do 12. februára 2024. Výsledky internetového hlasovania budú zverejnené až po jeho ukončení, najneskôr však do piatich kalendárnych dní na webovej stránke mesta," dodala Marhefková.



Slávnostné oceňovanie najlepších športovcov mesta za rok 2023 vo všetkých kategóriách je naplánované na 21. marca 2024.