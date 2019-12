Banskobystričania pocestujú na oslavy Nového roka MHD bezplatne

Banská Bystrica 31. decembra (TASR) - Banskobystričania oslávia príchod nového roka 2020 na Námestí SNP 1. januára. Kultúrny program sa začína o 16.00 h koncertom filmových melódií v netradičnom prevedení Cimbal Brothers, po ňom sa občanom prihovorí primátor Ján Nosko a o 17.00 h vypukne novoročný pyromuzikálny ohňostroj.



Webová stránka banskobystrickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) odporúča návštevníkom, aby autá nechali doma, do centra mesta ich na oslavy odvezie MHD bezplatne.



"Pri príležitosti vítania nového roka je 1. januára po celý deň MHD bezplatná. Popoludní, približne od 16.00 do 18.00 h, budú vybrané spoje kapacitne posilnené z dôvodu konania osláv Nového roka," uvádza stránka MHD.



Silvestrovský program a ohňostroj mesto zrušilo a sumu, ktorá naň bola pôvodne určená spolu s výťažkom z primátorského punču v celkovej výške 13.033 eur, poslalo ľuďom, ktorých postihlo nešťastie spojené s tragickým výbuchom v Prešove. Novoročné oslavy však ponechalo.



"Všetkým Banskobystričanom prajem, aby sviatky prežili v zdraví, pokoji a láske, v kruhu svojich blízkych. Čaká nás komplikovaný a náročný rok. Prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia sme od nového roka zvýšili miestne dane, čo sa dotkne viac podnikateľských subjektov než fyzických osôb. Dostanú však za to lepšie a kvalitnejšie služby. Myslím, že je našou spoločnou ambíciou, aby sme pokračovali v naštartovaných projektoch, ktoré prinesú rozvoj mesta a verím, že obyvatelia budú s našou prácou spokojní," konštatoval pre TASR v závere "starého" roka primátor Nosko.