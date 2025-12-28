Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
< sekcia Regióny

Bánskobystričania privítajú nový rok dvakrát, bude pyromuzikálna šou

Na snímke Pamätník SNP v Banskej Bystrici. Foto: TASR Lukáš Mužla

Prvý januárový deň vypuknú návštevnícky obľúbené novoročné oslavy spojené s oslavami Dňa vzniku Slovenskej republiky.

Autor TASR
Banská Bystrica 28. decembra (TASR) - Banskobystričania už tradične vítajú príchod Nového roka na Námestí SNP dvakrát a nebude tomu inak ani teraz.

Ako TASR informovala radnica, na Silvestra (31. 12.) o 23.00 h sa o energickú rozlúčku so starým rokom a privítanie nového postarajú kapely Hudba z Marsu a po polnoci Malalata. Prvý januárový deň vypuknú návštevnícky obľúbené novoročné oslavy spojené s oslavami Dňa vzniku Slovenskej republiky. O 16.00 h ich otvorí vystúpenie Lukáša Adamca s kapelou a vyvrcholením bude pyromuzikálna šou, ktorá každoročne priláka do centra mesta stovky rodín s deťmi.

Keďže ide o podujatia s vysokou návštevnosťou, z dôvodu bezpečnosti a plynulého priebehu osláv posilní Mestská polícia (MsP) v Banskej Bystrici svoje hliadky.

Počas Silvestra sú do zvýšeného výkonu služby naplánované štyri hliadky, pričom jedna je prednostne určená na Námestie SNP a tri sú mobilné autohliadky s ohľadom na zvýšený počet telefonických oznamov od občanov. Na novoročné oslavy 1. januára sú na Námestí SNP naplánované tri hliadky a riadiaci pracovník, ktorý optimálne zabezpečuje priority plnenia úloh,“ uviedla Diana Lunterová z MsP.
