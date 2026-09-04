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Banskobystričania si budú vyberať primátora zo šiestich kandidátov
Vo štvrtok (3. 9.) ich oficiálne zaregistrovala mestská volebná komisia na svojom prvom zasadnutí.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. septembra (TASR) - O post primátora mesta Banská Bystrica sa bude v októbrových komunálnych voľbách uchádzať šesť kandidátov, ktorých vo štvrtok (3. 9.) oficiálne zaregistrovala mestská volebná komisia na svojom prvom zasadnutí. Pre TASR to v piatok uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Na funkciu hlavy mesta kandidujú podľa abecedného poradia Diana Javorčíková (Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Demokrati, Hnutie Slovensko, Občianska konzervatívna strana), Marian Kotleba (Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko), Matúš Molitoris (nezávislý kandidát), Ján Nosko (nezávislý kandidát), Tomáš Sobota (nezávislý kandidát) a Ondrej Vereš (Strana vidieka).
Podľa Marhefkovej o kreslo poslanca v 31-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 105 Banskobystričanov, ktorí odovzdali kandidátne listiny. Z toho je 53 nezávislých a 52 kandidátov, ktorých nominovali politické strany, hnutia alebo koalície.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Na funkciu hlavy mesta kandidujú podľa abecedného poradia Diana Javorčíková (Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Demokrati, Hnutie Slovensko, Občianska konzervatívna strana), Marian Kotleba (Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko), Matúš Molitoris (nezávislý kandidát), Ján Nosko (nezávislý kandidát), Tomáš Sobota (nezávislý kandidát) a Ondrej Vereš (Strana vidieka).
Podľa Marhefkovej o kreslo poslanca v 31-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 105 Banskobystričanov, ktorí odovzdali kandidátne listiny. Z toho je 53 nezávislých a 52 kandidátov, ktorých nominovali politické strany, hnutia alebo koalície.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.