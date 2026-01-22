< sekcia Regióny
Banskobystričania uzavreli vlani 356 manželstiev
Autor TASR
Banská Bystrica 22. januára (TASR) - V meste Banská Bystrica minulý rok uzavreli páry 290 manželstiev, z toho 211 civilne. Keďže Banskobystričania preferovali aj iné mestá a miesta v SR, matrika celkovo eviduje za uplynulý rok 356 sobášov. Pre TASR to vo štvrtok uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Vlani sa narodilo 445 malých Banskobystričanov. Celkovo sa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta narodilo 953 detí,“ konštatovala Marhefková.
Ako doplnila, najčastejšími dievčenskými menami boli Eliška, Ema, Sára, Tamara, Olívia, Adela, Sofia a Viktória. Chlapcom najčastejšie rodičia vyberali mená Jakub, Alex, Adam, Samuel, Oliver, Matúš, Lukáš, Martin, Timotej, Tomáš, Filip, Peter a Michal.
Novorodenci dostali aj netradičné mená. Medzi mužskými sa objavili Reila, Remus, Kallen, Lian alebo Norman a medzi ženskými Reyan, Zaira, Eliza, Nasya či Rhea.
