Banskobystričania v EÚ vítajú najmä otvorený trh či slobodu cestovať

Banská Bystrica 8. júna (TASR) - Otvorený trh, slobodné cestovanie, jednotná mena či bezpečnosť. To sú niektoré z najväčších výhod, ktoré Slovensku priniesla Európska únia (EÚ). Zhodli sa na tom viacerí Banskobystričania, ktorí v sobotu odovzdali svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu v najväčšom z volebných okrskov v Banskej Bystrici.



"EÚ je pre mňa hlavná organizácia v Európe. Je to možno ešte dôležitejšie ako naše parlamentné voľby," uviedol pre TASR 40-ročný Martin. Za najväčšie výhody EÚ považuje otvorený trh či väčšie možnosti pre mladých. Dvadsaťročné členstvo v Únii podľa neho Slovensku prinieslo najmä výrazný rast životnej úrovne.



Slobodný pohyb v rámci EÚ vníma ako jeden z najväčších benefitov 46-ročný Ivan. "Pravidelne využívam svoje voličské právo a považujem to za viac-menej svoju povinnosť," povedal pre TASR. Jednoduchšie cestovanie víta aj 33-ročná Ivica, podľa ktorej je veľkou výhodou členstva Slovenska v EÚ aj spoločná európska mena.



Podľa 57-ročného Juraja, ktorý dlhodobo pracoval aj v zahraničí, je členstvo v EÚ pre Slovensko prínosné vo viacerých aspektoch. "Ešte pred útokom Ruska na suseda Únie som si myslel, že najväčšou výhodou je mierová spolupráca či vzájomné obohacovanie, intelektuálne aj ekonomické. Dnes už vieme, že najväčšou vymoženosťou EÚ aj NATO je bezpečnosť," skonštatoval.



Pre 52-ročnú zdravotnú sestru Denisu sú EÚ i europarlament významné inštitúcie aj z pohľadu ich vplyvu na zdravotníctvo, oceňuje aj vyššiu ochranu spotrebiteľov. "Vďaka EÚ máme aj eurofondy. To je také prirodzené, že to človek aj zabudne povedať. Vďaka nim môžeme napríklad stavať aj banskobystrickú nemocnicu," uviedla.



Najväčší volebný okrsok v Banskej Bystrici je okrsok s číslom 1, ktorý sa nachádza v priestoroch základnej školy na ulici Trieda SNP. Volebnú miestnosť tu otvorili presne o 7.00 h. "Už tu aj čakali nejakí voliči, ktorí hneď po otvorení začali voliť. Zapísaných máme vyše 2000 voličov, volebná účasť je zatiaľ lepšia ako v roku 2019," skonštatovala pre TASR predsedníčka tunajšej okrskovej volebnej komisie.