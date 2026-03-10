< sekcia Regióny
Banskobystrická diecéza oslavuje 250 rokov založenia
Vedecká konferencia s názvom Banskobystrická diecéza v plynutí času sa začína v utorok o 9.30 h svätou omšou.
Autor TASR
Badín 10. marca (TASR) - Banskobystrická diecéza oslavuje 250 rokov svojho založenia, pri tejto príležitosti sa v Dome Xaver v Badíne pri Banskej Bystrici koná dvojdňová vedecká konferencia. Na podujatí sa bude hovoriť o biskupských osobnostiach, umení i histórii diecézy. TASR o tom za organizátorov informovala Zuzana Vrťová.
Vedecká konferencia s názvom Banskobystrická diecéza v plynutí času sa začína v utorok o 9.30 h svätou omšou, ktorú bude celebrovať banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec. Nasledovať bude slávnostné otvorenie programu dvojdňovej konferencie.
„Tematické bloky konferencie sú venované biskupským osobnostiam, konverziám a zmiešaným manželstvám v histórii, katolíckemu školstvu, kňazom národovcom v 19. storočí, umeniu a vzdelanosti v diecéze, kritickým reflexiám o diecéze očami jej kňazov v minulosti a tiež vplyvu spirituality sv. Ignáca,“ priblížili organizátori. Na konferencii sa bude hovoriť aj o tajnej pastorizácii na území biskupstva a tiež obnovení diecézneho kňazského seminára, čím sa po páde totalitného režimu začalo obdobie novodobej histórie Banskobystrickej diecézy.
Utorňajší večer bude patriť otvoreniu výstavy historických exponátov viažucich sa k dejinám diecézy a vystúpeniu speváckeho zboru Belius. Vedecká konferencia bude pokračovať aj v stredu (11. 3.), program sa začne o 8.30 h slávením svätej omše, ktorú bude celebrovať generálny vikár Branislav Koppal.
„V sobotu (14. 3.) o 10.00 h sú veriaci Banskobystrickej diecézy pozvaní do Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, kde bude slávnostnú svätú omšu celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, diecézny biskup Mons. Marián Chovanec a biskupi Slovenska,“ dodali organizátori s tým, že 250. výročie založenia si biskupstvo bude počas tohto roka pripomínať aj ďalšími podujatiami.
Vedecká konferencia s názvom Banskobystrická diecéza v plynutí času sa začína v utorok o 9.30 h svätou omšou, ktorú bude celebrovať banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec. Nasledovať bude slávnostné otvorenie programu dvojdňovej konferencie.
„Tematické bloky konferencie sú venované biskupským osobnostiam, konverziám a zmiešaným manželstvám v histórii, katolíckemu školstvu, kňazom národovcom v 19. storočí, umeniu a vzdelanosti v diecéze, kritickým reflexiám o diecéze očami jej kňazov v minulosti a tiež vplyvu spirituality sv. Ignáca,“ priblížili organizátori. Na konferencii sa bude hovoriť aj o tajnej pastorizácii na území biskupstva a tiež obnovení diecézneho kňazského seminára, čím sa po páde totalitného režimu začalo obdobie novodobej histórie Banskobystrickej diecézy.
Utorňajší večer bude patriť otvoreniu výstavy historických exponátov viažucich sa k dejinám diecézy a vystúpeniu speváckeho zboru Belius. Vedecká konferencia bude pokračovať aj v stredu (11. 3.), program sa začne o 8.30 h slávením svätej omše, ktorú bude celebrovať generálny vikár Branislav Koppal.
„V sobotu (14. 3.) o 10.00 h sú veriaci Banskobystrickej diecézy pozvaní do Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, kde bude slávnostnú svätú omšu celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, diecézny biskup Mons. Marián Chovanec a biskupi Slovenska,“ dodali organizátori s tým, že 250. výročie založenia si biskupstvo bude počas tohto roka pripomínať aj ďalšími podujatiami.