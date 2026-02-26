< sekcia Regióny
Banskobystrická diecéza vstúpi do slávenia výročia svojho založenia
Autor TASR
Banská Bystrica 26. februára (TASR) - Banskobystrická diecéza oslavuje 250. výročie svojho vzniku a pôsobenia ako nábožensky organizačnej a duchovne územno-správnej jednotky. Pri tejto príležitosti v marci organizuje dvojdňovú vedeckú konferenciu Banskobystrická diecéza v plynutí času. TASR o tom za organizátorov informovala Zuzana Vrťová.
Otvoreniu konferencie bude 10. marca o 9.30 h predchádzať slávnostná svätá omša v Dome Xaver v Badíne, ktorú celebruje banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec.
„Tematické bloky konferencie sú venované biskupským osobnostiam, konverziám a zmiešaným manželstvám v histórii, katolíckemu školstvu, kňazom národovcom v 19. storočí, umeniu a vzdelanosti v diecéze, kritickým reflexiám o diecéze očami jej kňazov v minulosti a tiež vplyvu spirituality sv. Ignáca. Posledné dva príspevky analyzujú dva významné faktory nedávnej histórie, a to tajnú pastoráciu na území biskupstva a napokon obnovenie diecézneho kňazského seminára. Tým sa po páde totalitného režimu začalo obdobie novodobej histórie Banskobystrickej diecézy,“ priblížila Vrťová.
Súčasťou podujatia bude otvorenie výstavy historických exponátov viažucich sa k dejinám diecézy a vystúpenie speváckeho zboru Belius. Druhý deň konferencie (11. 3.) sa začne o 8.30 h slávením svätej omše v Dome Xaver, ktorú bude celebrovať generálny vikár Branislav Koppal.
Veriaci Banskobystrickej diecézy sú pozvaní do Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici 14. marca o 10.00 h, kde sa uskutoční slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli, diecézny biskup Chovanec a biskupi Slovenska.
Biskupstvo si 250. výročie pripomenie i ďalšími podujatiami počas roka.
