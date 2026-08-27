< sekcia Regióny
Banskobystrická nemocnica F. D. Roosevelta sa má stať univerzitnou
Predkladaný zámer rezort vysvetľuje ako nástroj na zvrátenie aktuálnej negatívnej situácie vývoja počtu lekárov na strednom Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica sa má pretransformovať na Univerzitnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Zámer, ktorý na štvrtkovom výjazdovom rokovaní v obci Kriváň schválila vláda, má pomôcť zvrátiť negatívny trend nedostatočného počtu lekárov v banskobystrickom regióne.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v dôvodovej správe k zámeru vysvetľuje, že Banskobystrický kraj patrí medzi tie, v ktorých je najnižšia dostupnosť lekárov. „Práve v Banskobystrickom kraji je absolútne najnižší počet zubných lekárov, zároveň spolu s Nitrianskym, Trnavským a Trenčianskym krajom je regiónom s počtom lekárov pod priemerom,“ dodáva rezort zdravotníctva.
Pripomenul, že v regióne chýba lekárska fakulta a poukazuje na súvislosť medzi existenciou lekárskej fakulty v kraji a počtom lekárov. „V dátach popisujúcich počty lekárov pôsobiacich v samosprávnych krajoch je viditeľný trend a korelácia medzi miestom sídla lekárskej fakulty a množstvom pôsobiacich lekárov, čo môže mať aj priamy dopad na dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ dodal rezort.
Predkladaný zámer preto vysvetľuje ako nástroj na zvrátenie aktuálnej negatívnej situácie vývoja počtu lekárov na strednom Slovensku, zabezpečenie atraktivity lekárskych povolaní a tým aj dostupnosti zdravotnej starostlivosti v Banskobystrickom kraji.
MZ upozorňuje, že ďalším argumentom pre naplnenie zámeru je výstavba novej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta – nemocnice novej generácie. „Vznik lekárskej fakulty priamo v tomto prostredí umožní od začiatku budovať integrovaný ekosystém, v ktorom bude prepojené vysokoškolské vzdelávanie, klinická medicína, biomedicínsky výskum, inovácie a transfer poznatkov do zdravotnej praxe. Takýto model je charakteristický pre najúspešnejšie univerzitné medicínske centrá v Európe a predstavuje predpoklad pre dlhodobé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti,“ odôvodňuje rezort zdravotníctva.
Pripomína napokon, že na transformáciu je potrebné vykonať niekoľko krokov, pričom jedným z prvých je vytvorenie implementačného plánu na realizáciu zámeru. Rezort zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ho má pripraviť do konca júna 2027.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v dôvodovej správe k zámeru vysvetľuje, že Banskobystrický kraj patrí medzi tie, v ktorých je najnižšia dostupnosť lekárov. „Práve v Banskobystrickom kraji je absolútne najnižší počet zubných lekárov, zároveň spolu s Nitrianskym, Trnavským a Trenčianskym krajom je regiónom s počtom lekárov pod priemerom,“ dodáva rezort zdravotníctva.
Pripomenul, že v regióne chýba lekárska fakulta a poukazuje na súvislosť medzi existenciou lekárskej fakulty v kraji a počtom lekárov. „V dátach popisujúcich počty lekárov pôsobiacich v samosprávnych krajoch je viditeľný trend a korelácia medzi miestom sídla lekárskej fakulty a množstvom pôsobiacich lekárov, čo môže mať aj priamy dopad na dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ dodal rezort.
Predkladaný zámer preto vysvetľuje ako nástroj na zvrátenie aktuálnej negatívnej situácie vývoja počtu lekárov na strednom Slovensku, zabezpečenie atraktivity lekárskych povolaní a tým aj dostupnosti zdravotnej starostlivosti v Banskobystrickom kraji.
MZ upozorňuje, že ďalším argumentom pre naplnenie zámeru je výstavba novej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta – nemocnice novej generácie. „Vznik lekárskej fakulty priamo v tomto prostredí umožní od začiatku budovať integrovaný ekosystém, v ktorom bude prepojené vysokoškolské vzdelávanie, klinická medicína, biomedicínsky výskum, inovácie a transfer poznatkov do zdravotnej praxe. Takýto model je charakteristický pre najúspešnejšie univerzitné medicínske centrá v Európe a predstavuje predpoklad pre dlhodobé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti,“ odôvodňuje rezort zdravotníctva.
Pripomína napokon, že na transformáciu je potrebné vykonať niekoľko krokov, pričom jedným z prvých je vytvorenie implementačného plánu na realizáciu zámeru. Rezort zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ho má pripraviť do konca júna 2027.