Banskobystrická nemocnica vyzýva ľudí na očkovanie na sídliskách

Banská Bystrica 27. októbra (TASR) – V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici leží aktuálne 32 pacientov a len osem z nich je zaočkovaných. Nemocnica vyzýva najmä ľudí vo veku nad 50 rokov, aby sa prišli dať zaočkovať práve cez blížiaci sa víkend na sídliskách.



„Vakcinačné centrum v nemocnici má momentálne pozastavenú činnosť, aby sme mali dostatok personálu pri lôžku pacienta. Možností zaočkovať sa je však v našom meste viacero. Zaočkovaním približne 560 ľudí starších než 50 rokov by okres Banská Bystrica prekonal hranicu 65 percent zaočkovanosti, ktorá garantuje zotrvanie nanajvýš v bordovej fáze a ochráni ho od spadnutia do čiernej, ktorá by znamenala lokálny lockdown vrátane výrazných obmedzení pre podujatia či prevádzky,“ uviedla nemocnica v stredu na sociálnej sieti.



Okres Banská Bystrica aj na budúci týždeň zostáva „bordový“ v rámci COVID automatu, a teda v druhom stupni ohrozenia, pre ktorý platia viaceré obmedzenia.



Okrem možnosti nechať sa zaočkovať v očkovacom centre v priestoroch polikliniky NovaMed kraj v spolupráci s mestom chystá výjazdové očkovanie priamo na banskobystrických sídliskách.



Na Základnej škole (ZŠ) Moskovská 30. októbra budú mobilné očkovacie tímy k dispozícii od 9.00 do 16.00 h. V telocvični bývalej ZŠ Tatranská na sídlisku Sásová v rovnakom čase. Všade bez potreby registrácie. Očkovanie bude pre záujemcov od 18 rokov.