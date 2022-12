Banskobystrická nemocnica zmodernizovala rádiodiagnostické pracovisko

Banská Bystrica 21. decembra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici zmodernizovala svoje rádiodiagnostické pracovisko. Vyšetrenia hrudníka, končatín či prsníkov budú vďaka dvom novým digitálnym röntgenom a mamografu so sonografom rýchlejšie a presnejšie. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Najzásadnejšou zmenou po modernizácii je podľa nemocnice to, že nové prístroje sú digitálne. Diagnostické vyšetrenia hrudníka, končatín či prsníkov by mali trvať kratšie a ich zobrazenie je ostrejšie. Výsledok vyšetrenia sa navyše ukladá do informačného systému a je možné ho posielať elektronicky. Modernizácia pracoviska má tiež priniesť kratšie čakacie doby pred röntgenovým vyšetrením.



"Digitálny röntgen ponúka, okrem digitálneho zobrazenia, mnohé nové funkcionality, ktoré významne skvalitnia diagnostiku. Kombinuje pokročilú automatizáciu, klinické nástroje a intuitívne rozhrania. Druhý röntgenový prístroj je určený na základné vyšetrenia, čo umožní zvýšiť kapacitu počtu vyšetrení," priblížila hovorkyňa nemocnice. Ako dodala, nový mamograf zas dokáže zachytiť invazívne druhy rakoviny prsníka až o 41 percent rýchlejšie.



Röntgenové prístroje stáli viac ako 750.000 eur, investíciu hradila nemocnica z vlastných zdrojov. Výmena prístrojov si vyžiadala aj stavebné úpravy za viac ako 130.000 eur, ktoré boli hradené zo štátneho rozpočtu. S pomocou štátu bol zakúpený aj mamografický prístroj za viac ako 139.000 eur. Banskobystrická nemocnica tiež pripravuje verejné obstarávanie na novú magnetickú rezonanciu, v pláne je aj výmena CT prístroja, ktorý v nemocnici využívajú od roku 2009.