Banskobystrická plavecká 24-hodinovka sa po 2-ročnej pauze vracia späť

Banská Bystrica 15. decembra (TASR) – Banskobystrická plavecká 24-hodinovka sa po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou vracia späť. Symbolických sto metrov pre zdravie si na krytej plavárni Štiavničky môžu obyvatelia i návštevníci Banskej Bystrice odplávať od 28. decembra od 8.00 h, do 29. decembra rovnakého času, pričom posledný bezplatný vstup na plaváreň je možný do 7.30 h. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



"Mesto už dlhodobo spolupracuje s Asociáciou športu pre všetkých SR, ktorá podporí v rámci projektu Šport pre všetkých a životné prostredie štafetu izotonickým nápojom v plechovke. Ide o program Erazmus+ realizovaný aj v spolupráci s partnermi v Poľsku, Česku i Lotyšsku," dodala hovorkyňa.



"Základnou myšlienkou projektu je zvyšovať povedomie o prínosoch plynúcich z ekologického spôsobu správania sa v športe, ako aj environmentálne vzdelávať prostredníctvom pohybu a jeho podpory v bezpečnom a čistom okolí. Fyzická aktivita udržuje ľudstvo v zdravej a dobrej kondícii, predlžuje život jednotlivcov, pričom ochrana prírodných zdrojov je kľúčová pre zachovanie krásy a dobrého stavu životného prostredia pre budúce generácie," konštatovala Dana Cibuľková, vedúca oddelenia športu magistrátu.



Po skončení 24-hodinového plaveckého maratónu samospráva vyhodnotí a ocení najrýchlejších a najstarších plavcov. V roku 2019 dosiahol počet účastníkov číslo 1747, z čoho 559 boli deti a mládež do 18 rokov. Celkovo vtedy za 24 hodín navštívilo krytú plaváreň 3081 ľudí.



"Po dvojročnej pauze sa budeme môcť spoločne stretnúť na našej plavárni, kam všetkých pozývam, aby si prišli užiť obľúbené plavecké podujatie. Píše už svoj 24. ročník. Neraz sme sa presvedčili, že v Banskej Bystrici bijú športové srdcia, preto verím, že sa nám tento rok podarí prekonať rekord v návštevnosti," reagoval primátor Ján Nosko.