Banskobystrickí cestári s fakultou budú hľadať spôsoby lepšej údržby

Banská Bystrica 26. mája (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) chce v spolupráci s Fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela (UMB) hľadať spôsoby, ako zlepšiť údržbu ciest v kraji tak, aby bola šetrnejšia k životnému prostrediu. Spoločne preto v pondelok podpísali memorandum o spolupráci. TASR o tom informovala Martina Straková, manažérka pre komunikáciu BBRSC.



Cieľom memoranda je spoločne skúmať vplyv cestnej infraštruktúry a jej údržby na životné prostredie, najmä na vodné zdroje a biotu v Banskobystrickom kraji. „Partneri sa zamerajú na výskum vplyvu posypových materiálov používaných počas zimnej údržby ciest na kvalitu vody a živé organizmy a tiež na možnosti ich opätovného využitia bez ohrozenia prírody,“ poznamenala Straková.



Súčasťou spolupráce bude aj vývoj moderných riešení pre efektívnejšie spravovanie ciest, vrátane kvalitnejšieho sledovania počasia a poveternostných podmienok. Presné údaje môžu dopomôcť k rýchlejším a presným zásahom počas zimnej sezóny, čo zlepší kvalitu jazdy na cestách v kraji.



Memorandum počíta aj so zapojením študentov a mladých vedcov. UMB a BBRSC budú napríklad spolupracovať pri zadávaní a konzultovaní tém bakalárskych a diplomových prác, ktoré sa budú týkať spoločných výskumných oblastí.



„Toto partnerstvo je pre nás kľúčové, vďaka spolupráci s odborníkmi z akademickej pôdy dokážeme naše rozhodnutia lepšie podložiť dátami a prispieť k udržateľnej správe ciest v regióne,“ uviedol predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan s tým, že spolupráca prinesie konkrétne výsledky, ktoré pomôžu ešte viac zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb na cestách v celom kraji.



Spoluprácu víta aj Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela. „Sme radi, že výskumná činnosť našej fakulty môže prispieť k praktickému zlepšeniu kvality zjazdnosti ciest v Banskobystrickom kraji so zohľadnením priorít ochrany životného prostredia. Vnímame to ako významný krok k efektívnemu prepájaniu vedy s praxou,“ podotkol dekan Fakulty prírodných vied UMB Marek Drímal.