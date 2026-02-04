< sekcia Regióny
Banskobystrická samospráva pripravuje Dni mestskej kultúry
Dni mestskej kultúry sa v Banskej Bystrici po prvýkrát konali vlani v júni pri príležitosti 770. výročia mesta.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. februára (TASR) - Banskobystrická samospráva pripravuje ďalší ročník Dní mestskej kultúry. Formát, ktorý radnica predstavila po prvýkrát vlani, bude tento rok tematicky venovaný 500. výročiu baníckeho povstania a histórii baníctva. Pri tvorbe podujatia chce mesto opäť spolupracovať aj s rôznymi kultúrnymi subjektmi, umelcami a organizáciami. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Dni mestskej kultúry sa v Banskej Bystrici po prvýkrát konali vlani v júni pri príležitosti 770. výročia mesta. Počas dvojdňových osláv bolo pre verejnosť pripravených vyše 50 programov v rôznych lokalitách a inštitúciách. Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami a tvorcami bez ohľadu na zriaďovateľa priniesla podľa radnice skvelé výsledky, v koncepte chce preto ďalej pokračovať.
Tohtoročné Dni mestskej kultúry sa budú konať 19. a 20. júna, nosnou témou bude 500. výročie baníckeho povstania a história baníctva. „Mesto Banská Bystrica vyzýva kultúrne subjekty, umelcov a organizácie na zapojenie sa do prípravy podujatia. Záujemcovia sa môžu registrovať do 28. februára 2026 e-mailom na dmk@banskabystrica.sk,“ uviedla Károlyová.
Koncepčný rámec dvojdňového podujatia bude vychádzať zo slovného spojenia Cultural Mining, teda Ťažíme kultúru. „Tento projekt bol súčasťou kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026, teraz ho organizátori implementujú do Dní mestskej kultúry,“ vysvetlila Károlyová. Rámec obsahuje šesť tematických línií zameraných napríklad na prezentáciu rozmanitých foriem umenia, odkrývanie kultúrno-historického dedičstva mesta či využívanie umenia na posilnenie ľudskosti, tolerancie a búranie predsudkov.
Dni mestskej kultúry sa v Banskej Bystrici po prvýkrát konali vlani v júni pri príležitosti 770. výročia mesta. Počas dvojdňových osláv bolo pre verejnosť pripravených vyše 50 programov v rôznych lokalitách a inštitúciách. Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami a tvorcami bez ohľadu na zriaďovateľa priniesla podľa radnice skvelé výsledky, v koncepte chce preto ďalej pokračovať.
Tohtoročné Dni mestskej kultúry sa budú konať 19. a 20. júna, nosnou témou bude 500. výročie baníckeho povstania a história baníctva. „Mesto Banská Bystrica vyzýva kultúrne subjekty, umelcov a organizácie na zapojenie sa do prípravy podujatia. Záujemcovia sa môžu registrovať do 28. februára 2026 e-mailom na dmk@banskabystrica.sk,“ uviedla Károlyová.
Koncepčný rámec dvojdňového podujatia bude vychádzať zo slovného spojenia Cultural Mining, teda Ťažíme kultúru. „Tento projekt bol súčasťou kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026, teraz ho organizátori implementujú do Dní mestskej kultúry,“ vysvetlila Károlyová. Rámec obsahuje šesť tematických línií zameraných napríklad na prezentáciu rozmanitých foriem umenia, odkrývanie kultúrno-historického dedičstva mesta či využívanie umenia na posilnenie ľudskosti, tolerancie a búranie predsudkov.