Banskobystrická správa ciest zimnú údržbu ciest ešte nevyhlásila
Krajskí cestári disponujú 219 špecializovanými vozidlami na zimné výkony, ktoré sú pripravené vyštartovať do terénu.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. novembra (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) je na zimnú sezónu materiálovo, strojovo aj personálne pripravená. Konštatoval to pre TASR predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan. Zimná sezóna trvá u cestárov spravidla od 1. novembra do 31. marca nasledujúceho roka.
„Začiatok i koniec zimnej údržby na cestách druhej a tretej triedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) vyhlasuje BBRSC podľa vývoja počasia a jeho vplyvu na zjazdnosť ciest. Na cestách prvej triedy sa začína zimná údržba na základe nariadenia Slovenskej správy ciest (SSC). Od 1. novembra je vyhlásená dispečersko-spravodajská služba. Zimná údržba ciest ešte oficiálne vyhlásená nebola,“ vysvetlil Turčan.
Na skládkach BBRSC je aktuálne naskladnených viac ako 22.000 ton posypovej soli, 26.000 ton kameniva a takmer 200 ton chemického posypového materiálu určeného na výrobu soľanky alebo priamy posyp.
„V rámci zimnej údržby bude na cestách druhej a tretej triedy používaný chemický posypový materiál, inertný posypový materiál - štrkodrva a takzvaná soľanka. Pre prípad mimoriadnych situácií pri teplotách od mínus osem do mínus 34 stupňov Celzia organizácia zabezpečuje na vybraných úsekoch ciest posyp chloridom horečnatým alebo jeho roztokom,“ dodal Turčan.
BBRSC počas zimy udržiava pre BBSK takmer 2422 kilometrov ciest druhej a tretej triedy a na základe zmlúv so SSC a Národnou diaľničnou spoločnosťou sa tiež stará o vybrané cesty prvej triedy a R2 v celkovej dĺžke 611 kilometrov. Údržba zahŕňa predovšetkým odstraňovanie snehu pluhovaním či frézovaním a posyp vozoviek chemickým materiálom alebo štrkom.
Ako pre TASR doplnila manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková, v súčasnosti majú 394 zamestnancov, z toho 285 vodičov plus 25 externých, zazmluvnených vodičov na výpomoc počas zimnej údržby.
Krajskí cestári disponujú 219 špecializovanými vozidlami na zimné výkony, ktoré sú pripravené vyštartovať do terénu. Ide o 103 sypačov, 28 traktorov s radlicou, sedem snehových fréz a 54 nakladačov.
Motoristi majú v BBSK k dispozícii už dva roky fungujúce call centrum, dostupné nonstop 24 hodín, sedem dní v týždni a tiež dve cestné patroly, pripravené zasiahnuť v prípade vzniku mimoriadnej situácie.
