Banskobystrické autobusy prepravili vlani 16 miliónov cestujúcich
Autor TASR
Banská Bystrica 18. februára (TASR) - Obyvatelia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) prejavili vlani rekordný záujem o cestovanie regionálnymi autobusmi Integrovaného dopravného systému (IDS) BBSK. Tie prepravili takmer 16,8 milióna cestujúcich, čo je historicky najvyššie číslo od zavedenia systému. TASR o tom v stredu informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
IDS BBSK má podľa Štepánekovej za sebou historicky najúspešnejší rok. Podľa najnovších údajov o predaji a preprave za rok 2025 využilo služby regionálnych autobusov rekordných 16.749.712 cestujúcich. Najviac to bolo v mesiaci október 1,66 milióna pasažierov.
Pozitívny trend majú potvrdzovať i výsledky prieskumu zákazníckej spokojnosti, podľa ktorého by deväť z desiatich opýtaných cestovanie regionálnymi autobusmi v kraji odporučilo svojim známym. Cestovanie autobusmi si dobrovoľne volia aj ľudia s autom a vodičským preukazom. Pozitívne hodnotenia prichádzajú tiež od seniorov, ktorí kladú dôraz na bezpečnosť, čistotu vozidiel a ľudský prístup vodičov.
„Cestujúci oceňujú najmä vyššiu spoľahlivosť spojov, lepšiu orientáciu v systéme a celkový komfort cestovania. Najväčšiu skupinu cestujúcich tvoria pracujúci ľudia vo veku 25 až 60 rokov, pre ktorých je verejná doprava praktickou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave. Dôležitým faktorom je úspora času, financií i starostí s parkovaním,“ konštatoval predseda predstavenstva IDS BBSK Radoslav Vavruš.
Typickým cestujúcim v kraji je pracujúci človek v produktívnom veku, v 70 percent prípadov žena, ktorá autobus využíva na dochádzanie do práce alebo školy.
„Rekordný počet cestujúcich nie je náhodný výkyv, ale výsledok systematickej práce s dátami, optimalizácie spojov a priebežného vyhodnocovania potrieb regiónu. IDS BBSK dnes pracuje s detailnou analytikou správania sa cestujúcich, čo nám umožňuje presnejšie plánovať kapacity a zvyšovať efektivitu verejných zdrojov,“ doplnila podpredsedníčka predstavenstva IDS BBSK Petra Pelachová.
Ako zhrnul Vavruš, výsledky za uplynulý rok jasne ukazujú, že verejná doprava v BBSK je konkurencieschopná a stále populárnejšia.
