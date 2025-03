Banskobystrické bábkové divadlo má otvorené dvere pre všetkých

Banská Bystrica 30. marca (TASR) - Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici v nedeľu otvára zákulisie divadelným fanúšikom. Jeho Deň otvorených dverí sa nesie v znamení osláv, návštevníci sa takisto môžu stretnúť s osobnosťami divadla. TASR o tom informoval umelecký šéf a režisér divadla Marián Pecko.



Dodal, že pre záujemcov pripravili program plný nápadov, humoru a interaktívnych stretnutí. Návštevníci môžu hrať v predstaveniach, absolvovať rôzne herecké cvičenia a vyskúšať si, aké je to stáť na javisku. „Pozrú sa na divadlo inak, uvidia ho z druhej strany. Vyskúšajú si, aká je herecká rozcvička. Dozvedia sa aj to, aká dlhá je cesta medzi prvou skúškou a ako vyzerá finálny výsledok,“ objasnil.



Ako ďalej uviedol, v tomto roku si toto divadlo pripomína 65. výročie svojho vzniku. Pripomenul, že od roku 2023 je navyše 1. apríl Svetovým dňom Bábkového divadla na Rázcestí. „Je to deň bláznov, vtákov, recesie, hlavne je to deň, keď bolo toto divadlo založené. Myšlienka tak vznikla pre zábavu,“ zdôraznil. Interakcia medzi divadlom a verejnosťou je podľa neho dôležitá. „Divadlo je komunikácia, rozhovor, je téma a pohľad na to, ako vzniká a čo všetko je za tým, kým do neho pustíme divákov. Je to zaujímavý proces a sme si vedomí toho, že nič nie je len tak. Je dobré zistiť, čo všetko je za tým, kým je niečo úplné,“ poznamenal.