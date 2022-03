Banskobystrické kultúrne inštitúcie sa zapoja do pomoci utečencom

Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), sa zapoja do pomoci utečencom benefičnými podujatiami počas nasledujúcich siedmich víkendov, od 18. marca do 1. mája. Celý výťažok zo vstupného i honorárov poputuje charitatívnym a neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú utečencom.



„Podobne, ako kultúra ďakovala zdravotníkom za ich nasadenie v boji proti ochoreniu COVID-19, sa teraz naše kultúrne inštitúcie zapájajú do pomoci utečencom. Je to možné aj vďaka podpore zastupiteľstva, ktoré umožnilo organizovanie benefičných podujatí a venovanie výťažku zo vstupného charitatívnym a neziskovým organizáciám,“ uviedol predseda BBSK Ján Lunter.



Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Štúdio tanca, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského a Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella venujú na pomoc utečencom všetky získané honoráre a tržby z predaných lístkov za divadelné a filmové predstavenia odohrané v piatok, sobotu a nedeľu. Rovnako päť krajských múzeí a galéria – Stredoslovenské múzeum, Gemersko-malohontské múzeum, Pohronské múzeum, Horehronské múzeum, Novohradské múzeum a galéria a Stredoslovenská galéria - venujú výťažok zo všetkých predaných vstupeniek počas víkendov na tieto účely.



„Krajské knižnice sme požiadali, aby pri nákupe kníh z účelových finančných prostriedkov kraja zohľadnili aj nákup literatúry pre deti a mládež v ukrajinskom jazyku. Do tejto aktivity by sme radi zapojili v ďalšej fáze aj naše osvetové strediská, ktoré by sa mohli podieľať na prepájaní slovenskej a ukrajinskej kultúry,“ povedal vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek.



Program divadiel a planetária je dostupný a pravidelne aktualizovaný na ich webových stránkach, podobne majú svoj program zverejnené aj múzeá a galérie.