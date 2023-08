Banskobystrické kultúrne leto pokračuje zrazom historických vozidiel

Banská Bystrica 11. augusta (TASR) – Banskobystrické kultúrne leto pokračuje aj v druhej polovici letných prázdnin a na obyvateľov i návštevníkov mesta čaká viacero podujatí. V týchto dňoch to bude napríklad koncert na nádvorí Stredoslovenského osvetového strediska (SOS), francúzsky večer v Starej tržnici či prehliadka historických vozidiel na Námestí SNP. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Adamovičová.



Piatkový večer v meste spríjemní koncert slovenskej worldmusic skupiny Banda, ktorá vznikla v roku 2003 a prezentuje slovenskú etnickú hudbu v modernom spracovaní. Kapela sa pri tvorbe svojho repertoáru inšpiruje predovšetkým našou tradičnou hudbou. Muzikanti vychádzajú z jej autentických koreňov, no do svojej tvorby vkladajú aj prvky džezu, beatu, popu, starej hudby, ale tiež balkánsky, keltský a slovanský folklór. Koncert sa koná v SOS v Dolnej ulici o 19.00 h.



Stará tržnica na Námestí Štefana Moysesa sa v piatok, ale aj v sobotu (12. 8.) o 17.00 h zmení na miesto pripomínajúce Francúzsko, odkiaľ zaznejú obľúbené šansóny.



Druhú augustovú sobotu ponúkne centrum mesta návrat v čase na 9. ročníku The Grand Retro Show, kde sa o 10.30 h stretnú milovníci historických vozidiel. Súčasťou bude i prehliadka dobových kostýmov, ktoré si posádky prispôsobujú k svojim veteránom. Retro atmosféru umocní koncert banskobystrickej kapely Slovak Tango, ktorá zahrá hity 30. a 50. rokov minulého storočia. Popoludní sprievod vyrazí na spanilú jazdu Podpoľaním na zámok Vígľaš, kde je pripravený ďalší kultúrny program.