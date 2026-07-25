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Banskobystrické kultúrne leto pokračuje Dňom Sásovskej uhorky
V centre mesta sa môžu obyvatelia a návštevníci v sobotu tešiť na podujatie Park session, ktoré spojí hudbu a dizajn.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. júla (TASR) - Banskobystrické kultúrne leto v meste pod Urpínom v sobotu pokračuje hneď dvoma podujatiami. Na najväčšom sídlisku v meste sa koná tradičný Deň Sásovskej uhorky, v centre mesta sa zas uskutoční podujatie Park session, ktoré spojí hudbu a dizajn.
V poradí už 15. ročník Dňa Sásovskej uhorky sa uskutoční na ihrisku na Rudohorskej ulici. Akcia je pripomienkou úspešného pestovania a predaja sásovských uhoriek na banskobystrickom zeleninovom trhu, ktorých korene siahajú do začiatku 17. storočia. Na podujatí nebude chýbať trh, obľúbená „koštovka“, tombola a Grand prix Uhorka 2026. Pre deti sú pripravené nafukovacie atrakcie a Divadlo Harry Teater im zahrá sídliskový večerníček Priadka a kráľ.
V centre mesta sa môžu obyvatelia a návštevníci v sobotu tešiť na podujatie Park session, ktoré spojí hudbu a dizajn. Súčasťou podujatia bude pop-up dizajn market Šiik zameraný na lokálny dizajn a udržateľnosť. Pripravená bude aj pop-up zóna s lokálnymi značkami, debata o móde či módna prehliadka lokálnych dizajnérov.
„Hudobný program otvorí kapela, ktorá bola vybraná prostredníctvon Open callu a je ňou 3/4 The Dorms. Pokračovať bude Nina Kohout s jej otcom Petrom Kohoutom. Celý večer ukončí banskobystrická premiéra kompletnej audiovizuálnej show kapely Fallgrapp,“ uviedol Andrej Bilík z Kultúrneho centra Robotnícky dom.
Banskobystrické kultúrne leto prinesie do mesta pod Urpínom množstvo podujatí aj v nasledujúcich týždňoch. Už prvú augustovú sobotu sa na Námestí SNP uskutoční stretnutie predvojnových veteránov, na ktorom sa očakáva účasť vyše 50 vozidiel. Vyvrcholením Banskobystrického kultúrneho leta bude 368. radvanský jarmok, ktorý sa ponesie v znamení skla a ručnej sklárskej výroby.
V poradí už 15. ročník Dňa Sásovskej uhorky sa uskutoční na ihrisku na Rudohorskej ulici. Akcia je pripomienkou úspešného pestovania a predaja sásovských uhoriek na banskobystrickom zeleninovom trhu, ktorých korene siahajú do začiatku 17. storočia. Na podujatí nebude chýbať trh, obľúbená „koštovka“, tombola a Grand prix Uhorka 2026. Pre deti sú pripravené nafukovacie atrakcie a Divadlo Harry Teater im zahrá sídliskový večerníček Priadka a kráľ.
V centre mesta sa môžu obyvatelia a návštevníci v sobotu tešiť na podujatie Park session, ktoré spojí hudbu a dizajn. Súčasťou podujatia bude pop-up dizajn market Šiik zameraný na lokálny dizajn a udržateľnosť. Pripravená bude aj pop-up zóna s lokálnymi značkami, debata o móde či módna prehliadka lokálnych dizajnérov.
„Hudobný program otvorí kapela, ktorá bola vybraná prostredníctvon Open callu a je ňou 3/4 The Dorms. Pokračovať bude Nina Kohout s jej otcom Petrom Kohoutom. Celý večer ukončí banskobystrická premiéra kompletnej audiovizuálnej show kapely Fallgrapp,“ uviedol Andrej Bilík z Kultúrneho centra Robotnícky dom.
Banskobystrické kultúrne leto prinesie do mesta pod Urpínom množstvo podujatí aj v nasledujúcich týždňoch. Už prvú augustovú sobotu sa na Námestí SNP uskutoční stretnutie predvojnových veteránov, na ktorom sa očakáva účasť vyše 50 vozidiel. Vyvrcholením Banskobystrického kultúrneho leta bude 368. radvanský jarmok, ktorý sa ponesie v znamení skla a ručnej sklárskej výroby.