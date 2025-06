Banskobystrické kultúrne leto prináša viac ako 160 podujatí

Banská Bystrica 18. júna (TASR) - Banskobystrické kultúrne leto v tomto roku prináša pre obyvateľov a návštevníkov mesta viac ako 160 podujatí. Od júna do septembra sú pre nich na námestí, sídliskách, v parkoch a uliciach Banskej Bystrice pripravené koncerty, výstavy, filmové projekcie, divadelné predstavenia, workshopy či festivaly a ďalšie kultúrne udalosti. TASR o tom v stredu informoval Silver Jurtinus z kancelárie banskobystrického primátora.



Kultúrne leto odštartoval divadelno-hudobný festival Mičinský pitvor a 20. a 21. júna bude pokračovať Dňami mestskej kultúry. V závere júna na Starej tržnici dostane priestor autorský dizajn, lokálni tvorcovia s originálnou módou a umeleckou tvorbou.



„Okrem nápaditých kúskov dizajnového oblečenia sa návštevníci môžu tešiť aj na diskusiu, workshopy, tetovanie či streetovú módnu prehliadku. Súčasťou podujatia bude veselé tanečné predstavenie pre deti od troch rokov, kreatívny tanečný workshop a koncert slovenskej kapely hercov a muzikantov Orchester Jeana Valjeana,“ uviedla Zuzana Kohútová z Robotníckeho domu.



Najmenší sa opäť môžu tešiť na Sídliskové večerníčky, ktoré zavítajú aj do mestských častí Jakub a Kremnička, a milovníci dobových áut na obľúbenú prehliadku historických vozidiel a motoriek s posádkami The Grand Retro Show.



Začiatok augusta bude podľa organizátorov horúci vďaka unikátnej hudobno-tanečnej latino šou Svet na dosah, ktorá spojí živý latino band, bubnovú šou a choreografie dvoch tanečných skupín do jednej výnimočnej udalosti.



„Na jednom pódiu sa predstaví 30 účinkujúcich, ktorí prenesú divákov z autentických kubánskych uličiek cez horúce brazílske karnevaly až po moderné rytmy Latinskej Ameriky. Špeciálnym hosťom večera bude temperamentný Lee Sandoval Perez z Venezuely,“ doplnila Kohútová.



Koncom augusta ožije Námestie SNP Slovenským dňom kroja, ktorý vlani privítal v meste pod Urpínom 5623 krojovaných návštevníkov, čím sa zapísal do knihy slovenských rekordov.



„Vďaka sieťovaniu inštitúcií, prevádzok, umelcov a ďalších subjektov, ktoré v našom meste pôsobia, sa podarilo aj tento rok zostaviť bohatú ponuku viac ako 160 žánrovo odlišných podujatí pre obyvateľov a návštevníkov všetkých vekových kategórií. Vyvrcholením pestrej ponuky nových i tradičných podujatí bude 367. Radvanský jarmok, ktorý sa v septembri uskutoční pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských privilégií,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.