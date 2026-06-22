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Banskobystrické kultúrne leto vyvrcholí Radvanským jarmokom
August bude patriť historickým vozidlám v rámci 12. ročníku podujatia Grand Retro Show či podujatiu Flašinetiáda a Slovenskému dňu kroja.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. júna (TASR) - Banskobystrické kultúrne leto až do septembra ponúka program plný kultúry, zábavy a jedinečných zážitkov pre všetky vekové kategórie. Obyvatelia a návštevníci si môžu vybrať z ponuky koncertov, detských divadelných predstavení, výstav, tvorivých aktivít či komentovaných prehliadok Banskej Bystrice a jej historických kostolov. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
V júli sa mestom pod Urpínom bude ozývať Hudobný autobus. V sobotu 4. júla odštartuje netradičnú párty a v uliciach prepojí mestskú mobilitu, architektúru a klubovú kultúru.
„Počas jazdy naprieč mestom odznejú naživo štyri DJ sety, ktoré premenia bežný priestor autobusu na tanečný parket. Podujatie vzniká v spolupráci s organizátormi obľúbenej Tancovačky, ktorú pravidelne organizujú v Záhrade - Centre nezávislej kultúry,“ vysvetlil Andrej Bílik z kultúrneho centra Robotníckeho domu.
Súčasťou leta sú aj Sídliskové večerníčky, ktoré si pod holým nebom užijú deti na sídliskách Fončorda, Podlavice, Radvaň, Sásová či v častiach mesta Uľanka, Šalková, Jakub-Kostiviarska a Kremnička.
Druhý júlový víkend sa bude niesť v znamení pouličného umenia. V rámci Mičinského pitvora sa vybraný priestor Banskej Bystrice premení na maliarske plátno. Organizátori divadelno-hudobného festivalu prinesú na Slovensko po prvý raz jedinečné predstavenie na pomedzí divadla, výtvarného umenia a hudby v podaní francúzskeho umeleckého súboru Compagnie Lucamoros.
„Skupina sa špecializuje na živé maľovanie priamo pred očami divákov vo verejnom priestore. Vo svojej tvorbe prepája maľbu, hudbu, svetlo, tieň a pohyb, čím vytvára jedinečné umelecké predstavenia. Namiesto klasických javísk využíva námestia, ulice či netradičné mestské priestory. Pod vedením zakladateľa a výtvarníka Pierra Esteveho premieňa tím umelcov mestský priestor na originálne a nezabudnuteľné dielo umenia,“ doplnila Zuzana Kohútová z kultúrneho centra.
Júl v meste pod Urpínom prinesie aj známy festival The Legists Blast.
August bude patriť historickým vozidlám v rámci 12. ročníku podujatia Grand Retro Show či podujatiu Flašinetiáda a Slovenskému dňu kroja. Vyvrcholením Banskobystrického kultúrneho leta bude 368. radvanský jarmok, ktorý sa ponesie v znamení skla a ručnej sklárskej výroby.
V júli sa mestom pod Urpínom bude ozývať Hudobný autobus. V sobotu 4. júla odštartuje netradičnú párty a v uliciach prepojí mestskú mobilitu, architektúru a klubovú kultúru.
„Počas jazdy naprieč mestom odznejú naživo štyri DJ sety, ktoré premenia bežný priestor autobusu na tanečný parket. Podujatie vzniká v spolupráci s organizátormi obľúbenej Tancovačky, ktorú pravidelne organizujú v Záhrade - Centre nezávislej kultúry,“ vysvetlil Andrej Bílik z kultúrneho centra Robotníckeho domu.
Súčasťou leta sú aj Sídliskové večerníčky, ktoré si pod holým nebom užijú deti na sídliskách Fončorda, Podlavice, Radvaň, Sásová či v častiach mesta Uľanka, Šalková, Jakub-Kostiviarska a Kremnička.
Druhý júlový víkend sa bude niesť v znamení pouličného umenia. V rámci Mičinského pitvora sa vybraný priestor Banskej Bystrice premení na maliarske plátno. Organizátori divadelno-hudobného festivalu prinesú na Slovensko po prvý raz jedinečné predstavenie na pomedzí divadla, výtvarného umenia a hudby v podaní francúzskeho umeleckého súboru Compagnie Lucamoros.
„Skupina sa špecializuje na živé maľovanie priamo pred očami divákov vo verejnom priestore. Vo svojej tvorbe prepája maľbu, hudbu, svetlo, tieň a pohyb, čím vytvára jedinečné umelecké predstavenia. Namiesto klasických javísk využíva námestia, ulice či netradičné mestské priestory. Pod vedením zakladateľa a výtvarníka Pierra Esteveho premieňa tím umelcov mestský priestor na originálne a nezabudnuteľné dielo umenia,“ doplnila Zuzana Kohútová z kultúrneho centra.
Júl v meste pod Urpínom prinesie aj známy festival The Legists Blast.
August bude patriť historickým vozidlám v rámci 12. ročníku podujatia Grand Retro Show či podujatiu Flašinetiáda a Slovenskému dňu kroja. Vyvrcholením Banskobystrického kultúrneho leta bude 368. radvanský jarmok, ktorý sa ponesie v znamení skla a ručnej sklárskej výroby.