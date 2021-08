Banskobystrické mestské lesy obnovujú poškodený vodný žľab Rakytovo

Banská Bystrica 26. augusta (TASR) – Nedávne extrémne výkyvy počasia značne poškodili kultúrnu pamiatku – vodný žľab Rakytovo pri Dolnom Harmanci. Spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica v týchto dňoch začala s jej najväčšou obnovou od rekonštrukcie v roku 2006. Na opravu vyhľadávanej turistickej atrakcie nateraz odhaduje náklady vo výške 8000 eur. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Funkčný vodný žľab, dlhý 2,5 kilometra, ktorý označujú za európsku raritu, sa v minulosti používal na plavenie palivového dreva. V súčasnosti slúži iba na ukážku historického plavenia. O túto pamiatku sa starajú zamestnanci spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica, ktorí po nedávnom silnom vetre musia na viacerých miestach odstrániť napadané kalamitné drevo či nanesené zosuvy pôdy a vymeniť drevené časti žľabu. Jeho oprava potrvá do zimného obdobia a bude pokračovať aj na budúci rok.



„Je to náročné, keďže pri oprave nesmú byť použité žiadne klince. Všetky časti žľabu ako pamiatky totiž musia byť z pôvodných materiálov, čiže drevené. Prácu sťažuje stále tečúca voda vo vodnom žľabe,“ konštatoval hlavný inžinier mestských lesov Jozef Jankov.



Mestskí lesníci predpokladajú, že opravovať budú ešte asi dva mesiace. V zimnom období to už v tejto lokalite nie je možné.



„Na budúci rok budeme pokračovať. V tejto chvíli je ťažké odhadnúť ďalšie náklady. Časť žľabu je zahádzaná vyvrátenými stromami po víchrici, ktoré musíme najskôr odstrániť a až tak uvidíme skutočné poškodenie. Odhadujeme, že budeme musieť investovať minimálne ďalších 8000 eur,“ dodal Jankov s tým, že spoločne s kolegami verí, že na jar 2022 sa pri plavení dreva v doline Rakytovo konečne zídu. Tradičné podujatie totiž museli už druhý rok po sebe z dôvodu pandémie zrušiť.



Vodný žľab Rakytovo bol vybudovaný v 19. storočí. V roku 2001 ho vyhlásili za kultúrnu pamiatku a v roku 2006 sa realizovala jeho veľká rekonštrukcia.