Stredoslovenské múzeum v BB ponúka cestu do albánskych Prekliatych hôr

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) – Návštevníci Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici majú možnosť vydať sa v utorok (7. 9.) o 19.15 h na nezabudnuteľnú výpravu do severnej časti Albánska, do takzvaných Prekliatych hôr. Po najmenej preskúmaných horách ich prevedie v rámci akcie Cestovateľský utorok ekológ lesa a aktivista Ondrej Kameniar. TASR o tom informovala Kristína Hatarová zo SSM.



„Pred rokmi, ešte ako chalani hľadajúci dejisko pre naše prvé veľké horské dobrodružstvá, sme na Google Earth natrafili na rozsiahlu spleť hlbokých kaňonov a drsných skalných hrebeňov, kde turisti očividne veľmi nechodili. Bolo to pravé kráľovstvo divočiny burcujúce mladícku fantáziu. V trojici sme sa tam teda vybrali na skoro trojtýždňovú, život formujúcu výpravu,“ uviedol Kameniar s tým, že albánske dobrodružstvo mu učarovalo tak, že Prekliate hory navštívil ešte trikrát. Noha turistu tam však vkročí len výnimočne.



„Moje rozprávanie bude zhrnutím zážitkov z unikátnej divočiny Prekliatych hôr, kde sa kozy zaháňajú salvami zo samopalu a kde dodnes funguje strašná krvná pomsta, ale aj nevídaná pohostinnosť voči pocestným,“ dodal Kameniar.