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Banskobystrické Vianoce sa začali, stromček rozsvietia až na Mikuláša
Od 4. do 22. decembra k nim pribudnú i stánky s výrobkami s vianočnou tematikou.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. novembra (TASR) - Na banskobystrickom Námestí SNP a Štefana Moysesa sa v piatok otvorením stánkov s občerstvením začali tohtoročné Banskobystrické Vianoce, ktoré potrvajú do Nového roka. Od 4. do 22. decembra k nim pribudnú i stánky s výrobkami s vianočnou tematikou. Informovala o tom samospráva.
Stánky s občerstvením sú otvorené denne od 11.00 do 22.00 h, v piatky a soboty do 23.00 h. Návštevníci si môžu pochutnať na tradičných špecialitách, ako sú kapustnica, pečená klobása, jaternica, cigánska pečienka, pečené koleno, kačacie stehno, lokše a zemiakové placky, poplamúchy či pečené gaštany.
Ako uviedla radnica, tohtoročný vianočný kultúrny program odštartuje v prvú adventnú nedeľu (29. 11.) o 16.00 h betlehemská hra s názvom Povedzte nám, pastuškovia. Vystúpia Michal a Matúš Fiľovci spolu s Detským folklórnym súborom Prvosienka z Banskej Bystrice. Ich vystúpenie bude pri drevenom betleheme na nádvorí Barbakánu, ktorý sa za posledné roky stal neodmysliteľným symbolom vianočných sviatkov v meste. Jednotlivé plastiky sú dielom majstra rezbára Petra Zoričáka, o stavbu drevenej maštale sa každoročne stará Jaroslav Pásler.
„Sobota 5. decembra bude patriť 17. ročníku Noci nádeje, tradičnému charitatívnemu galavečeru a celonárodnej zbierke Nadácie Kvapka nádeje. Tento večer spája kultúru a pomoc detským pacientom s leukémiou a inými závažnými onkologickými či hematologickými ochoreniami. Výťažok zo zbierky smeruje na nákup životne dôležitých diagnostických a liečebných prístrojov pre detské kliniky po celom Slovensku a na podporu Národného registra darcov kostnej drene SR. V rámci kultúrneho programu na Námestí SNP sa návštevníci môžu tešiť na vystúpenie speváčky Emmy Drobnej. Program 6. decembra zavŕši tradičný mikulášsky program pre najmenších spojený s rozsvietením vianočného stromčeka,“ priblížila hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
Ako pripomenula, aj v tomto roku mesto prijalo počas vianočných trhov v súvislosti s udalosťami v zahraničí preventívne bezpečnostné opatrenia.
„Na základe požiadavky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici sú na Dolnej ulici a na úrovni Hodinovej veže osadené prenosné betónové zábrany. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na Námestí SNP. Posilnené budú i hliadky mestskej polície s cieľom zabezpečiť verejný poriadok a prispieť k bezpečnému priebehu Banskobystrických Vianoc,“ zdôraznila pre TASR Marhefková.
Stánky s občerstvením sú otvorené denne od 11.00 do 22.00 h, v piatky a soboty do 23.00 h. Návštevníci si môžu pochutnať na tradičných špecialitách, ako sú kapustnica, pečená klobása, jaternica, cigánska pečienka, pečené koleno, kačacie stehno, lokše a zemiakové placky, poplamúchy či pečené gaštany.
Ako uviedla radnica, tohtoročný vianočný kultúrny program odštartuje v prvú adventnú nedeľu (29. 11.) o 16.00 h betlehemská hra s názvom Povedzte nám, pastuškovia. Vystúpia Michal a Matúš Fiľovci spolu s Detským folklórnym súborom Prvosienka z Banskej Bystrice. Ich vystúpenie bude pri drevenom betleheme na nádvorí Barbakánu, ktorý sa za posledné roky stal neodmysliteľným symbolom vianočných sviatkov v meste. Jednotlivé plastiky sú dielom majstra rezbára Petra Zoričáka, o stavbu drevenej maštale sa každoročne stará Jaroslav Pásler.
„Sobota 5. decembra bude patriť 17. ročníku Noci nádeje, tradičnému charitatívnemu galavečeru a celonárodnej zbierke Nadácie Kvapka nádeje. Tento večer spája kultúru a pomoc detským pacientom s leukémiou a inými závažnými onkologickými či hematologickými ochoreniami. Výťažok zo zbierky smeruje na nákup životne dôležitých diagnostických a liečebných prístrojov pre detské kliniky po celom Slovensku a na podporu Národného registra darcov kostnej drene SR. V rámci kultúrneho programu na Námestí SNP sa návštevníci môžu tešiť na vystúpenie speváčky Emmy Drobnej. Program 6. decembra zavŕši tradičný mikulášsky program pre najmenších spojený s rozsvietením vianočného stromčeka,“ priblížila hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
Ako pripomenula, aj v tomto roku mesto prijalo počas vianočných trhov v súvislosti s udalosťami v zahraničí preventívne bezpečnostné opatrenia.
„Na základe požiadavky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici sú na Dolnej ulici a na úrovni Hodinovej veže osadené prenosné betónové zábrany. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na Námestí SNP. Posilnené budú i hliadky mestskej polície s cieľom zabezpečiť verejný poriadok a prispieť k bezpečnému priebehu Banskobystrických Vianoc,“ zdôraznila pre TASR Marhefková.