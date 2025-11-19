< sekcia Regióny
Banskobystrické Vianoce sa začnú 28. novembra
K Svätej rodine s anjelom a Trom kráľom tento rok pribudnú plastiky z lipového dreva vyobrazujúce dievča a chlapca nesúcich dary Ježiškovi.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. novembra (TASR) - Vianočný stromček v Banskej Bystrici osadia na Námestí SNP v sobotu (22. 11.) a bude ním zhruba 16 metrov vysoká jedľa biela zo súkromnej záhrady v Rudlovej. Symbol Vianoc sa prvý raz rozžiari na Mikuláša. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že Banskobystrické Vianoce 2025 sa začnú 28. novembra a opäť prinesú bohatý kultúrny program plný zvykov, tradícií a dobročinnosti.
Obyvatelia a návštevníci mesta si vychutnajú vianočné trhy na Námestí SNP, Námestí Štefana Moysesa a v lokalite Starej tržnice od 28. novembra do 1. januára budúceho roka. Stánky s občerstvením a sviatočnými špecialitami budú otvorené denne od 11.00 do 22.00 h. Stánky s výrobkami s vianočnou tematikou od 10.00 do 20.00 h a k dispozícii budú do 21. decembra.
„Novinkou tohtoročných vianočných trhov je mestský stánok určený na organizovanie charitatívnych podujatí, ktorý si mohli záujemcovia prenajať za symbolické jedno euro na deň. Túto možnosť využilo 13 občianskych združení (OZ) a neziskových organizácií. Ide napríklad o OZ Človiečik, Slovenský Červený kríž - Územný spolok Banská Bystrica, Centrum pre deti a rodiny či Mestský mládežnícky parlament,“ uviedla vedúca oddelenia obchodu a služieb magistrátu Ivana Fekiačová.
Z tradičných atrakcií nebude chýbať Zvonička prianí, ktorú umiestnia v lokalite pri Barbakáne a na jeho nádvorí bude aj drevený betlehem, ktorý sa za posledné roky stal vyhľadávaným miestom a symbolom Banskobystrických Vianoc. O výrobu drevenej maštale sa každoročne stará Jaroslav Pásler a o plastiky v betleheme majster rezbár Peter Zoričák. K Svätej rodine s anjelom a Trom kráľom tento rok pribudnú plastiky z lipového dreva vyobrazujúce dievča a chlapca nesúcich dary Ježiškovi.
„Opäť sa nám podarilo pripraviť program takmer s 30 podujatiami, ktoré po roku spoja Banskobystričanov i návštevníkov nášho mesta. Vianoce sú sviatkami nádeje, pokoja a porozumenia. V dnešnej zložitej dobe je obzvlášť dôležité, aby sme tento pokoj našli nielen v sebe a vo svojich rodinách, ale aj vo svojom okolí a aby sme ho dokázali odovzdať ďalej. Nech sú tieto Vianoce časom zblíženia, nádeje a šťastia, ktoré si všetci zaslúžime,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
