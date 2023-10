Banskobystrickému kraju prichádzajú korekcie eurofondových príspevkov

Banská Bystrica 27. októbra (TASR) - Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) prichádzajú v týchto dňoch korekcie zo strany ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) na eurofondové projekty, ktoré boli predtým riadne skontrolované a schválené. Znamená to krátenie dotácie, respektíve vrátenie časti príspevku, ktorý kraj dostal. Korekcie sa v súčasnosti pohybujú v celkovej výške 1,89 milióna eur. Informoval o tom v piatok predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že v tejto súvislosti zvažuje podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.



"Je to absurdné. Máme tu príklad rekonštrukcie Strednej odbornej školy v Banskej Štiavnici za vyše milión eur. Projekt bol v minulosti riadiacim orgánom riadne skontrolovaný a schválený. Keď sme sa pustili do stavby, zistili sme, že niektoré veci treba dorobiť nad rámec projektu, čo pri rekonštrukciách býva bežná vec a myslí na to aj zákon. Umožňuje zmluvy dodatkovať, čo sme aj urobili. Nenárokovali sme si ani o cent navyše od riadiaceho orgánu. MIRRI nám pred pár dňami oznámilo, že pre toto zvýšenie chce vrátiť 25 percent dotácie, a to vrátane tej časti, ktorú sme zaplatili z vlastných zdrojov," priblížil Lunter. Zdôvodnenia MIRRI považuje sú odfláknuté.



Podľa neho z oficiálneho dokumentu MIRRI z februára tohto roku vyplýva, že v predchádzajúcom období zazmluvnili viac percent zdrojov než mali reálnu alokáciu. "Zrejme, aby mali čo najvyššie čerpanie, zazmluvňovali aj viac, ako mali finančné krytie. Z dokumentu je jasné, že mali 1,935 miliardy, schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú vo výške 2,539 miliardy," vysvetlil Lunter.



Ako konštatoval, obracia sa na nového ministra MIRRI a novú vládu, aby zastavili tieto korekcie, týkajú sa totiž aj iných samospráv. Odmieta politizáciu celej veci, ale ako tvrdí, po konaní predchádzajúcich vlád sa samosprávy dostali do veľkých existenčných problémov.



"Korekcie, teda pokuty, ktoré BBSK dal rezort v minulosti, preskúmame. Už v piatok predpoludním som vydal všetkým generálnym riaditeľom jasný pokyn na výrazné zjednodušenie čerpania eurofondov, aby neboli pre naše samosprávy a obyvateľov hrozbou, ale výzvou," reagoval pre TASR nový šéf MIRRI Richard Raši (Hlas-SD).



Podľa riaditeľa odboru komunikácie MIRRI Martina Dorčáka predseda BBSK jasne povedal, že pre predchádzajúcu Matovičovu a Hegerovu vládu sú samosprávy v existenčných problémoch. "Tento prípad je len jednou z mnohých faktúr, ktoré musia zaplatiť daňoví poplatníci za nezodpovednosť a nekompetentnosť bývalej ministerky Veroniky Remišovej," dodal Dorčák.