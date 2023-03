Banskobystrickému kraju sa podarilo ušetriť na energiách

Banská Bystrica 30. marca (TASR) – Hoci v pôvodnom rozpočte Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na rok 2023 neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky na dotácie, vo štvrtok poslanci Zastupiteľstva BBSK schválili na tento účel 1.100.000 eur. Úradu a organizáciám v pôsobnosti kraja sa podarilo ušetriť na energiách, úspora od vlaňajšieho októbra do konca februára predstavovala 21 percent. Informoval o tom počas prestávky rokovania v Banskej Bystrici predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že ich cieľom bolo 15 percent.



"Na pomoc pre obce a mestá, na rozvoj cestovného ruchu, sociálnych služieb či športovej infraštruktúry sme v rozpočte mali nulu, pretože sme čelili vysokým cenám energií a zásahom vlády do našich rozpočtov. Na jednej strane nám bezprecedentným a neprimeraným spôsobom zvyšovali náklady bez toho, aby ich kompenzovali a na druhej strane, čo je najväčší hriech súčasnej vlády, siahli samosprávam na významný objem zdrojov cez odvodový, respektíve daňový bonus. Tieto prostriedky nám dnes chýbajú," konštatoval Lunter s tým, že si 'utiahli opasky', aby sa podarilo načerpať rozpočet a vrátiť sa k dotačným schémam.



BBSK vyčlenil 610.000 eur ako priamu pomoc pre mestá, obce a občianske združenia na organizáciu kultúrneho života, 70.000 eur na detské tábory pre sociálne odkázané rodiny a rovnaká suma je určená aj na podporu rozvoja sociálnych služieb, aby seniori mali dôstojné podmienky v zariadeniach kraja. Ďalších 100.000 eur pôjde na podporu zdravotníctva a taká istá suma aj do rozvoja cestovného ruchu a na drobnú turistickú infraštruktúru. Suma 150.000 eur bude smerovať na podporu športovej infraštruktúry, obnovu ihrísk či vybavenia telocviční.



V súčasnosti kraj eviduje viac než 1300 žiadateľov o dotácie. Vlani mal na tento účel k dispozícii viac než 2,6 milióna eur.