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Banskobystrickí cestári evidujú za zimnú sezónu zvýšenie nákladov
Počas sezóny krajskí cestári zabezpečovali údržbu na viac ako 2900 kilometroch ciest prvej, druhej a tretej triedy za pomoci 222 špeciálnych vozidiel a mechanizmov.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. júna (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) v uplynulej zimnej sezóne zaznamenala v porovnaní s predchádzajúcou sezónou približne 30-percentný nárast spotreby posypového materiálu, čo sa prejavilo aj zvýšením nákladov takmer o jeden milión eur. Vyplýva to z vyhodnotenia, ktoré v týchto dňoch zverejnila BBRSC. Zimnú sezónu 2025/2026 v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) oficiálne ukončili k 1. aprílu.
„Zimná sezóna priniesla 82 mrazových dní, 57 zrážkových a 42 dní so snehovou pokrývkou. Na cestách prvej, druhej a tretej triedy BBRSC realizovala pluhovanie v rozsahu 59.732 kilometrov (km), pričom v predchádzajúcej to bolo 24.120 km. Posyp ciest vykonala v celkovej dĺžke vyše 209.000 km. Počas zimy sa spotrebovalo 28.191 ton chemického a 31.265 ton inertného posypového materiálu v hodnote viac než 4,8 milióna eur bez DPH. Mechanizmy zimnej údržby najazdili počas sezóny viac ako jeden milión km a spotrebovali vyše 508.000 litrov pohonných látok v hodnote takmer 570.000 eur bez DPH. Oproti minulému roku ide o nárast výkonov približne o 29 percent,“ zhrnula manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková.
Ako doplnila, BBRSC zároveň zabezpečovala odstránenie následkov zimného počasia v zmysle operačného plánu na cestách prvej triedy do troch hodín, na cestách druhej triedy do šiestich a cestách tretej triedy do deviatich hodín, s výnimkou mimoriadnych udalostí, ktoré mali prednosť.
„Uplynulá zimná sezóna preverila naše kapacity najmä počas období intenzívnych zrážok a častých zmien počasia. Vďaka dôslednej príprave, skúsenostiam našich zamestnancov a efektívnej organizácii práce sa nám podarilo zabezpečiť plynulú zimnú údržbu na celom území kraja. Dôraz kladieme aj na ďalšie vzdelávanie pracovníkov, vrátane odborných školení, školení prvej pomoci a na úzku spoluprácu so záchrannými zložkami. Súčasťou nášho dlhodobého rozvoja je tiež postupná modernizácia techniky a vozového parku. V tomto roku preto posilníme naše kapacity o 21 nových špeciálnych vozidiel určených na údržbu ciest, ktoré nám pomôžu ešte efektívnejšie zabezpečovať služby pre obyvateľov kraja,“ zdôraznil predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.
Počas sezóny krajskí cestári zabezpečovali údržbu na viac ako 2900 kilometroch ciest prvej, druhej a tretej triedy za pomoci 222 špeciálnych vozidiel a mechanizmov. Zaznamenali celkovo 132 výkonových dní. Aj napriek ich nižšiemu počtu oproti predchádzajúcej zime bola sezóna 2025/2026 z pohľadu intenzity zásahov náročnejšia než obdobia rokov 2021 až 2025, najmä pre vyšší počet zrážkových a snehových dní.
„Aj počas náročnejšej zimnej sezóny sa podarilo udržať cesty v BBSK bezpečné a zjazdné. Stojí za tým profesionálna práca zamestnancov BBRSC a ich pripravenosť reagovať na meniace sa podmienky. Spoločnosť dlhodobo rozvíja služby pre verejnosť, či už prostredníctvom call centra alebo cestnej patroly. Moderná správa ciest dnes neznamená len údržbu infraštruktúry, ale i efektívnu komunikáciu a pomoc vodičom priamo v teréne,“ konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
„Zimná sezóna priniesla 82 mrazových dní, 57 zrážkových a 42 dní so snehovou pokrývkou. Na cestách prvej, druhej a tretej triedy BBRSC realizovala pluhovanie v rozsahu 59.732 kilometrov (km), pričom v predchádzajúcej to bolo 24.120 km. Posyp ciest vykonala v celkovej dĺžke vyše 209.000 km. Počas zimy sa spotrebovalo 28.191 ton chemického a 31.265 ton inertného posypového materiálu v hodnote viac než 4,8 milióna eur bez DPH. Mechanizmy zimnej údržby najazdili počas sezóny viac ako jeden milión km a spotrebovali vyše 508.000 litrov pohonných látok v hodnote takmer 570.000 eur bez DPH. Oproti minulému roku ide o nárast výkonov približne o 29 percent,“ zhrnula manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková.
Ako doplnila, BBRSC zároveň zabezpečovala odstránenie následkov zimného počasia v zmysle operačného plánu na cestách prvej triedy do troch hodín, na cestách druhej triedy do šiestich a cestách tretej triedy do deviatich hodín, s výnimkou mimoriadnych udalostí, ktoré mali prednosť.
„Uplynulá zimná sezóna preverila naše kapacity najmä počas období intenzívnych zrážok a častých zmien počasia. Vďaka dôslednej príprave, skúsenostiam našich zamestnancov a efektívnej organizácii práce sa nám podarilo zabezpečiť plynulú zimnú údržbu na celom území kraja. Dôraz kladieme aj na ďalšie vzdelávanie pracovníkov, vrátane odborných školení, školení prvej pomoci a na úzku spoluprácu so záchrannými zložkami. Súčasťou nášho dlhodobého rozvoja je tiež postupná modernizácia techniky a vozového parku. V tomto roku preto posilníme naše kapacity o 21 nových špeciálnych vozidiel určených na údržbu ciest, ktoré nám pomôžu ešte efektívnejšie zabezpečovať služby pre obyvateľov kraja,“ zdôraznil predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.
Počas sezóny krajskí cestári zabezpečovali údržbu na viac ako 2900 kilometroch ciest prvej, druhej a tretej triedy za pomoci 222 špeciálnych vozidiel a mechanizmov. Zaznamenali celkovo 132 výkonových dní. Aj napriek ich nižšiemu počtu oproti predchádzajúcej zime bola sezóna 2025/2026 z pohľadu intenzity zásahov náročnejšia než obdobia rokov 2021 až 2025, najmä pre vyšší počet zrážkových a snehových dní.
„Aj počas náročnejšej zimnej sezóny sa podarilo udržať cesty v BBSK bezpečné a zjazdné. Stojí za tým profesionálna práca zamestnancov BBRSC a ich pripravenosť reagovať na meniace sa podmienky. Spoločnosť dlhodobo rozvíja služby pre verejnosť, či už prostredníctvom call centra alebo cestnej patroly. Moderná správa ciest dnes neznamená len údržbu infraštruktúry, ale i efektívnu komunikáciu a pomoc vodičom priamo v teréne,“ konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.