Banskobystrickí cestári ponúkajú primátorom pomoc pri údržbe ciest

Banská Bystrica 8. mája (TASR) - Turné po ôsmich regionálnych strediskách spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC), ktorej jediným akcionárom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), sa pomaly končí. Po Lučenci, Rimavskej Sobote, Zvolene, Krupine, Veľkom Krtíši a Žiari nad Hronom sa vedenie krajských "cestárov" stretne tento týždeň so svojimi zamestnancami, primátormi a starostami ešte v Banskej Bystrici a Brezne, aby im predstavilo novú flotilu vozidiel. BBRSC zakúpila 134 nových mechanizmov a osobných áut, ktoré slúžia na letnú a zimnú údržbu ciest v kraji, koncom vlaňajšieho roka.



"BBRSC zainvestovala do obnovy techniky, ktorá by podľa nás mala primárne plniť verejný záujem. To znamená, mala by udržiavať cesty druhej a tretej triedy, ale aj obecné a mestské komunikácie v dobrom stave. Preto si dovoľujeme osloviť primátorov a starostov, aby zvážili spoluprácu s nami. V prípade, že budú mať záujem, môže im táto nová technika poslúžiť v ich obci alebo meste," uviedol predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.



Ako informoval BBSK na sociálnej sieti, témou diskusií so starostami a primátormi v regionálnych strediskách BBRSC je aj aplikácia, ktorú kraj spustil začiatkom roka a slúži na nahlasovanie problémov na cestách druhej a tretej triedy. Jej cieľom je nielen zrýchliť opravy, ale tiež transparentná, objektívna kontrola a vyhodnotenie podľa výkonu opráv. Do dnešného dňa kraj dostal 50 podnetov, z ktorých je polovica už vyriešená.



"Za minulé volebné obdobie sa nám podarilo zrekonštruovať rekordných 600 kilometrov ciest a toto volebné obdobie máme v pláne obnoviť zvyšných 600 kilometrov, ktoré sú v nevyhovujúcom a havarijnom stave. Aj napriek vládnym opatreniam, ktoré zasiahli do nášho rozpočtu, sú cesty jedna z najhlavnejších priorít," zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.