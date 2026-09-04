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Banskobystrickí cestári spúšťajú jedno z najväčších dopravných ihrísk
Ihrisko prvýkrát predstavili verejnosti v júni počas Rozprávkového dňa detí.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. septembra (TASR) - Križovatku, kruhový objazd či dopravné značky si môžu deti vyskúšať v bezpečnom prostredí nového dopravného ihriska v areáli Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC) v Banskej Bystrici. Počas jesene ho krajskí cestári oficiálne spúšťajú do prevádzky. Má rozlohu takmer 1700 štvorcových metrov a podľa nich patrí medzi najväčšie detské dopravné ihriská svojho druhu v kraji.
„Cieľom projektu je priniesť deťom dopravnú výchovu zážitkovou a praktickou formou. Namiesto osvojovania si pravidiel iba teoreticky si ich budú môcť vyskúšať v praxi, sadnúť na bicykel či kolobežku, prejsť križovatkou, rešpektovať dopravné značenie a naučiť sa správne reagovať v situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť aj v skutočnej cestnej premávke,“ uviedla manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková.
Ihrisko prvýkrát predstavili verejnosti v júni počas Rozprávkového dňa detí. Už vtedy BBRSC avizovala, že po nastavení podmienok a vypracovaní prevádzkového poriadku otvorí ihrisko školám na pravidelnú dopravnú výchovu. Je určené pre návštevy materských a základných škôl z okresu Banská Bystrica. Jeho fungovanie je nastavené na skupinové návštevy v rámci praktickej výučby, nie na individuálne návštevy. Po rezervácii termínu si školy budú môcť prísť s deťmi precvičiť pravidlá cestnej premávky priamo v areáli regionálnych cestárov.
„Práve osobná skúsenosť je jedným z najlepších spôsobov, ako si správne osvojiť návyky. Sme radi, že môžeme náš areál otvoriť aj školám a ukázať deťom trochu bližšie svet cestárov. Bezpečné cesty totiž nie sú len o ich stave, ale aj o tom, ako sa na nich všetci správame. Správne návyky a poznatky, ktoré si deti na ihrisku osvoja, môžu pozitívne ovplyvniť aj správanie dospelých pri vedení motorových vozidiel,“ zdôraznil predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.
Deti si na praktickú časť výučby prinesú vlastné bicykle, kolobežky, trojkolky alebo iné vhodné detské dopravné prostriedky spolu s ochrannými prilbami. Ak bude potrebné zabezpečiť ich prepravu, BBRSC je po dohode so školou pripravená pomôcť.
„Cieľom projektu je priniesť deťom dopravnú výchovu zážitkovou a praktickou formou. Namiesto osvojovania si pravidiel iba teoreticky si ich budú môcť vyskúšať v praxi, sadnúť na bicykel či kolobežku, prejsť križovatkou, rešpektovať dopravné značenie a naučiť sa správne reagovať v situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť aj v skutočnej cestnej premávke,“ uviedla manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková.
Ihrisko prvýkrát predstavili verejnosti v júni počas Rozprávkového dňa detí. Už vtedy BBRSC avizovala, že po nastavení podmienok a vypracovaní prevádzkového poriadku otvorí ihrisko školám na pravidelnú dopravnú výchovu. Je určené pre návštevy materských a základných škôl z okresu Banská Bystrica. Jeho fungovanie je nastavené na skupinové návštevy v rámci praktickej výučby, nie na individuálne návštevy. Po rezervácii termínu si školy budú môcť prísť s deťmi precvičiť pravidlá cestnej premávky priamo v areáli regionálnych cestárov.
„Práve osobná skúsenosť je jedným z najlepších spôsobov, ako si správne osvojiť návyky. Sme radi, že môžeme náš areál otvoriť aj školám a ukázať deťom trochu bližšie svet cestárov. Bezpečné cesty totiž nie sú len o ich stave, ale aj o tom, ako sa na nich všetci správame. Správne návyky a poznatky, ktoré si deti na ihrisku osvoja, môžu pozitívne ovplyvniť aj správanie dospelých pri vedení motorových vozidiel,“ zdôraznil predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.
Deti si na praktickú časť výučby prinesú vlastné bicykle, kolobežky, trojkolky alebo iné vhodné detské dopravné prostriedky spolu s ochrannými prilbami. Ak bude potrebné zabezpečiť ich prepravu, BBRSC je po dohode so školou pripravená pomôcť.