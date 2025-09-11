< sekcia Regióny
Banskobystrickí cestári vyhlásili súťaž o návrh ich oficiálneho maskot
Autor TASR
Banská Bystrica 11. septembra (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) vyzýva žiakov a študentov základných a stredných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji, jednotlivcov aj tímy, aby sa zapojili do výtvarnej súťaže Navrhni maskota BBRSC. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková.
Cieľom súťaže, ktorá potrvá do 17. októbra, je vytvoriť originálny a vizuálne príťažlivý návrh maskota, ktorý bude symbolizovať činnosť BBRSC, údržbu a opravy ciest, zimnú údržbu a bezpečnosť cestnej premávky. Bude sa využívať v propagačných materiáloch, na webovej stránke a počas verejných podujatí.
„Veríme, že do súťaže sa zapoja mladí kreatívni autori, ktorí dokážu do svojich návrhov vniesť originalitu a nápaditosť. Hľadáme maskota, ktorý bude priateľský, zapamätateľný a ktorý nám pomôže komunikovať našu úlohu - starostlivosť o cesty a bezpečnosť ich užívateľov aj prostredníctvom pozitívneho vizuálneho symbolu,“ konštatoval predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.
Každý účastník môže predložiť najviac dva návrhy, ktoré musia byť spracované ako digitálna kresba (JPG/PNG), kvalitne naskenovaná ručná kresba (min. 300 dpi) alebo návrh doručený vo fyzickej podobe. Súčasťou prihlášky je aj krátky popis maskota v rozsahu maximálne 500 znakov. Hodnotenie návrhov a finálny výber víťaza bude mať na starosti odborná porota zložená zo zástupcov BBRSC. Víťaza vyhlásia 31. októbra.
