Banskobystrickí cestári zaznamenali počas zimy 147 výkonových dní

Banská Bystrica 4. júna (TASR) - Banskobystrickí krajskí cestári zvládli zimnú sezónu 2024/2025 bez vážnejších problémov. Racionalizáciou počtu okruhov a zmien dokázali zabezpečiť zníženie nákladovosti zimnej údržby. Konštatoval to v rámci vyhodnotenia poslednej zimnej sezóny predseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC) Martin Turčan.



Zimná sezóna, ktorá sa oficiálne skončila 1. apríla, priniesla 112 mrazových dní, 45 zrážkových a 30 snehových dní. V rámci údržby na cestách I., II. a III. triedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) cestári realizovali pluhovanie v celkovej dĺžke 24.120 kilometrov a posyp v rozsahu asi 234.660 kilometrov. Spolu spotrebovali viac než 21.800 ton chemického a takmer 25.400 ton inertného posypového materiálu v hodnote 3.741.000 eur bez DPH. Vozidlá údržby najazdili zhruba 874.000 kilometrov a spotrebovali okolo 394.000 litrov pohonných látok.



„BBRSC neustále zvyšuje kvalitu svojich služieb. Zimnú sezónu výborne zvládla aj vďaka novinkám ako je call centrum či cestná patrola, ktoré umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie zásahy v teréne. Zima prebehla pokojne, bez hlásených vážnych problémov so zjazdnosťou. Celoročné nasadenie zamestnancov BBRSC prispieva k bezpečnosti dopravy v našom kraji,“ zhodnotil predseda BBSK Ondrej Lunter.



Ako pripomenuli krajskí cestári, počas posledných rokov sa charakter zimného počasia neustále zmierňuje. Napriek menšiemu počtu zrážkových dní však problémy spôsobovali časté zmeny teplôt a lokálne poľadovice. To si vyžiadalo intenzívnejší posyp ciest, najmä v oblastiach, kde sa voda cez deň topila a v noci primŕzala na vozovke. Počas tejto zimy tak BBRSC zaznamenala 147 výkonových dní, čo je najvyšší počet za uplynulých päť rokov.



„Táto sezóna bola prvá, kedy spoločnosť zabezpečovala zimnú údržbu v rámci nového modelu komplexných služieb. K zvýšeniu bezpečnosti na cestách nám pomáha call centrum, ktoré máme zavedené už vyše roka a za svoju dobu fungovania prijalo stovky podnetov z terénu. Ľudia tak sami prispievajú k bezpečnosti ciest. Medzi ďalšie inovácie patrí zriadenie cestnej patroly, dvoch pojazdných dielní, ktoré sú pripravené okamžite zasiahnuť v prípade problému zjazdnosti na ceste. Využívané boli pomerne často aj v zime. Významným krokom vpred je aj zaškolenie sto zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, ktorí vďaka novozískaným zručnostiam dokážu na ceste v nevyhnutnom prípade zachrániť život,“ zdôraznil Turčan.



BBRSC zabezpečovala počas zimnej sezóny údržbu 3015 kilometrov ciest I., II. a III. triedy v BBSK za pomoci 221 špeciálnych motorových vozidiel. Vďaka včasným zásahom, posilneniu služieb a efektívnemu nasadeniu zdrojov sa podarilo udržať cesty bezpečné a zjazdné počas celej sezóny.