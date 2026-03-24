Banskobystrickí cestári zverejnili orientačný plán kosenia na rok 2026
Počas sezóny zabezpečí BBRSC kosenie na cestách druhej a tretej triedy v dĺžke približne 2450 kilometrov a celkovej ploche viac ako 22 miliónov štvorcových metrov.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. marca (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) má orientačný plán kosenia trávy v okolí ciest druhej a tretej triedy na rok 2026. Slúži pre obyvateľov, vodičov aj zástupcov samospráv. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a PR BBRSC Martina Straková.
Dodala, že k letným činnostiam patria najmä čistenie ciest od posypového materiálu, opravy výtlkov a údržba zvodidiel. Súčasťou sú obnova dopravného značenia, čistenie odvodňovacích zariadení a kosenie okolia ciest. Spresnila, že kosenie býva počas celej letnej sezóny. BBRSC uvádza, že plán kosenia slúži ako orientačný harmonogram. Počítať teda treba s tým, že sa môže meniť v závislosti od počasia, technických porúch alebo mimoriadnych situácií.
Straková poznamenala, že pri údržbe okolia komunikácií sa BBRSC riadi predpismi ministerstva dopravy a kosenie je minimálne dvakrát ročne na každom úseku. Frekvenciu a rozsah zásahov zároveň prispôsobujú dopravnému významu ciest a aktuálnym poveternostným podmienkam. Rovnako aj vyčleneným finančným prostriedkom na tento účel. Doplnila, že väčšinu prác robia strojovo a ťažšie dostupné úseky ručne.
Orientačný plán kosenia v Banskobystrickom samosprávnom kraji na rok 2026 zverejnili pre záujemcov na webovej stránke BBRSC.
