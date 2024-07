Banskobystrickí hasiči mali najviac zásahov pre búrku vo Zvolene

Zvolen 18. júla (TASR) - Hasiči v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) pre stredajšiu (17. 7.) búrku odstraňovali popadané stromy z ciest i odčerpávali vodu zo zaplavených domov a pivníc. Najviac zásahov mali vo Zvolene. TASR o tom vo štvrtok informovala Júlia Zeleňáková z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.



Dodala, že od stredy od 6.00 h do štvrtka do 6.00 h to bolo v súvislosti s poveternostnými vplyvmi v BBSK celkovo 12-krát. Z toho vo Zvolene to bolo desaťkrát. "Celkom zasahovalo 45 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na 14 kusoch hasičskej techniky," spomenula.



Ako ďalej uviedla, dobrovoľní hasiči obecných zborov v BBSK zasahovali pre počasie v tom istom čase deväťkrát. Členovia obcí Močiar, Tŕnie, Sielnica a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest Zvolen a Krupina zasahovali pri spadnutých stromoch a odčerpaní vody z miestnej komunikácie a rodinných domov. Celkom podľa hovorkyne zasahovalo 39 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest so 14 kusmi hasičskej techniky.



Silná búrka s prívalovým dažďom zasiahla v stredu aj Zvolen. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zhrnul, že sa vyskytli aj krúpy a silný vietor. Samospráva na sociálnej sieti priblížila, že dočasne zaplavilo niekoľko úsekov ulíc, napríklad Strážsku cestu i Ulici Ľudovíta Štúra. "Škody na majetku hlásia predovšetkým prevádzky s priestormi v podzemí," zdôrazňuje.



Búrka vo Zvolene vyvrátila, zlomila i poškodila desiatky stromov v meste





Prudký vietor počas stredajšej (17. 7.) búrky vo Zvolene vyvrátil, zlomil či poškodil niekoľko desiatok stromov. Od štvrtkového rána sú tak v teréne všetci pracovníci mestského strediska komunálnych služieb, ktorí postupne odstraňujú poškodené dreviny. TASR o tom informoval zvolenský hovorca Martin Svatuška.



Dodal, že pre počet poškodených stromov môžu práce trvať niekoľko dní. V niektorých prípadoch boli podľa neho pre silný vietor naklonené až do takej miery, že je nevyhnutné ich celé stiahnuť. "Aby neohrozili bezpečnosť alebo majetok obyvateľov," objasnil s tým, že pri ich odstraňovaní pomáhali aj dobrovoľní hasiči.



Počas stredajšej búrky spadlo podľa hovorcu za jednu hodinu takmer 30 milimetrov zrážok. "Sprevádzaná bola krupobitím, najväčšie krúpy dosahovali veľkosť golfovej loptičky. Zatopené boli niektoré časti ulíc na západnej strane mesta," zdôraznil. Spomenul, že hasiči pri svojich výjazdoch uvoľnili zapchaté kanalizačné vpusty, aby mohla voda odtekať čo najrýchlejšie. "Situácia sa tak pomerne rýchlo dostala do normálu. Dobrovoľní hasiči tiež pomáhali čerpať vodu z prevádzok so zaplaveným suterénom," poznamenal.



Arborétum Borová hora uvádza, že pre škody po búrke a veternej smršti je uzavreté do odvolania. Tie totiž spôsobili kalamitu veľkého rozsahu v celom objekte. Spadnuté stromy zapríčinili nepriechodnosť ciest a chodníkov. "Okrem toho sú mnohé ďalšie stromy naklonené alebo majú polámané konáre, čo predstavuje veľké ohrozenie," zdôrazňuje na svojej oficiálnej webstránke. Zatvorené bude do odvolania.