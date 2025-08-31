< sekcia Regióny
Banskobystrickí hasiči mali pre poveternostnú situáciu 16 zásahov
Najkritickejšia situácia bola v okresoch Zvolen a Veľký Krtíš.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. augusta (TASR) - V súvislosti s poveternostnou situáciou mali hasiči v Banskobystrickom kraji od sobotňajšieho (30. 8.) popoludnia do nedeľného rána celkom 16 zásahov. Najhoršia situácia bola v okresoch Zvolen a Veľký Krtíš. TASR o tom za Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici informovala Júlia Zeleňáková.
„Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z vozoviek, odčerpávanie vody zo zatopených pivníc, z rampy predajne, priestorov futbalového štadióna, priestorov reštaurácie a o technickú pomoc pri uviaznutých vozidlách na zatopenej vozovke,“ priblížila Zeleňáková s tým, že niektoré zásahy naďalej prebiehajú.
Najkritickejšia situácia bola v okresoch Zvolen a Veľký Krtíš. Počas noci boli v teréne hasiči z oboch okresných miest, ale tiež príslušníci HaZZ zo staníc vo Fiľakove, Banskej Bystrici a Pliešovciach a viaceré zbory dobrovoľných hasičov.
Výdatné dažde v uplynulých hodinách spôsobili v Banskobystrickom kraji problémy aj na viacerých cestných komunikáciách. Ako na sociálnej sieti informovala Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC), na ceste I/14 pod Šturcom došlo k vybreženiu potoka a zaliatiu cesty nánosmi bahna a skál. „V súčasnosti prebieha odstraňovanie nánosov a sprejazdňovanie úseku zamestnancami BBRSC,“ priblížili krajskí cestári.
