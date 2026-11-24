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Banskobystrickí krajskí poslanci zvolili štyroch podpredsedov kraja
Predseda BBSK Ondrej Lunter na rokovaní priblížil, že Baníková bude podpredsedníčkou pre dostupnú zdravotnú ambulantnú starostlivosť, ako jednu z hlavných priorít kraja.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) bude mať v súčasnom volebnom období štyroch podpredsedov. Krajskí poslanci v utorok na svojom rokovaní do týchto funkcií zvolili Andreu Baníkovú, Martina Juhaniaka, Petra Juhása a Boženu Kováčovú.
Predseda BBSK Ondrej Lunter na rokovaní priblížil, že Baníková bude podpredsedníčkou pre dostupnú zdravotnú ambulantnú starostlivosť, ako jednu z hlavných priorít kraja. Juhaniak je podpredsedom pre investície a podľa Luntera pomôže úradu BBSK pri realizácii veľkého množstva rozrobených plánovaných investícií v rámci kraja. Juhás bol zvolený za podpredsedu pre rozvoj južných regiónov a kvalitu nemocničnej starostlivosti a Kováčová za podpredsedníčku pre oblasť sociálnych vecí a marginálnych skupín.
Voľbe nových podpredsedov prechádzala podľa Luntera dlhá a detailná príprava, v rámci ktorej vytvorili spoločný plán „Za silný kraj“ obsahujúci 70 konkrétnych projektov. Tie schválili poslanci na rokovaní ako svoje programové priority do ďalšieho obdobia. Týkajú sa budovania odolnej regionálnej ekonomiky prostredníctvom rozvoja vzdelávania, podpory farmárov či cyklistickej infraštruktúry. Kraj vo svojich prioritách nezabúda ani na rozvoj modernej infraštruktúry, dostupnosť verejných a sociálnych služieb či zdravotnej starostlivosti.
Lunter tiež informoval, že v rámci krajského zastupiteľstva boli utvorené štyri poslanecké kluby, a to poslanecké kluby Maďarská Aliancia - Magyar Szövetség, Nezávislý, Spolu pre kraj a poslanecký klub Srdcom v kraji, ktoré navzájom podpísali koaličnú dohodu.
Predseda BBSK Ondrej Lunter na rokovaní priblížil, že Baníková bude podpredsedníčkou pre dostupnú zdravotnú ambulantnú starostlivosť, ako jednu z hlavných priorít kraja. Juhaniak je podpredsedom pre investície a podľa Luntera pomôže úradu BBSK pri realizácii veľkého množstva rozrobených plánovaných investícií v rámci kraja. Juhás bol zvolený za podpredsedu pre rozvoj južných regiónov a kvalitu nemocničnej starostlivosti a Kováčová za podpredsedníčku pre oblasť sociálnych vecí a marginálnych skupín.
Voľbe nových podpredsedov prechádzala podľa Luntera dlhá a detailná príprava, v rámci ktorej vytvorili spoločný plán „Za silný kraj“ obsahujúci 70 konkrétnych projektov. Tie schválili poslanci na rokovaní ako svoje programové priority do ďalšieho obdobia. Týkajú sa budovania odolnej regionálnej ekonomiky prostredníctvom rozvoja vzdelávania, podpory farmárov či cyklistickej infraštruktúry. Kraj vo svojich prioritách nezabúda ani na rozvoj modernej infraštruktúry, dostupnosť verejných a sociálnych služieb či zdravotnej starostlivosti.
Lunter tiež informoval, že v rámci krajského zastupiteľstva boli utvorené štyri poslanecké kluby, a to poslanecké kluby Maďarská Aliancia - Magyar Szövetség, Nezávislý, Spolu pre kraj a poslanecký klub Srdcom v kraji, ktoré navzájom podpísali koaličnú dohodu.