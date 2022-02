Banskobystrickí poslanci diskutovali aj o súdnej mape a dohode s USA

Banská Bystrica 8. februára (TASR) – O novej súdnej mape, ktorá nepočíta so zachovaním Krajského súdu (KS) v Banskej Bystrici v pôvodnej podobe a dohode o obrannej spolupráci s USA v utorok hovorili banskobystrickí mestskí poslanci. Dohoda o obrannej spolupráci s USA mestské zastupiteľstvo (MsZ) rozdelila. Uznesenie, že MsZ nesúhlasí s prijatím dohody a je zásadne proti dlhodobej či trvalej prítomnosti cudzích vojsk na území SR, napokon v zastupiteľstve neprešlo.



Spomínané témy otvoril poslanec Národnej rady SR a zároveň mestský poslanec Igor Kašper pripojený online. Do diskusie na diaľku sa zapojil i štátny tajomník ministerstva zahraničia a mestský poslanec Martin Klus.



Kašper informoval MsZ, že aj na základe tlaku verejnosti je pripravený pozmeňujúci návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, podľa ktorého KS v Banskej Bystrici zostane zachovaný v plnej forme, bude mať právnu subjektivitu a nebude len „nejakou pomlčkou iného súdu“, a teda nebudú tri KS, ale štyri. Dúfa, že to prejde v takejto podobe, inak za to nezahlasuje.



Podľa novej súdnej mapy majú byť sídlami KS Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský a Prešov pre východoslovenský obvod. Zo zvyšných piatich KS majú zostať pracoviská.



Dohoda o obrannej spolupráci s USA, ktorá by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať blízke vojenské letisko Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory, mestské zastupiteľstvo i Kašpera a Klusa rozdelila.



Kašper mieni v parlamente hlasovať proti, chce obhajovať záujmy ľudí, ktorých neistota v regióne z prítomnosti cudzích vojsk je podľa neho veľká. Navyše dohoda údajne negarantuje zachovanie civilnej časti letiska.



Podľa Klusa táto téma nepatrí na MsZ. Upozornil, že v diskusiách zaznieva veľa klamstiev, nezmyslov, je to strašenie občanov, niekto chce politikárčiť, najmä, ak je pred komunálnymi voľbami. Pripomenul, že Slovensko je súčasťou aliancie, kolektívnej obrany a má spojenecké záväzky. Verí, že Kašper svoje rozhodnutie prehodnotí.