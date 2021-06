Banskobystrickí poslanci schválili 5 mil. eur na rekonštrukciu ciest

Banská Bystrica 22. júna (TASR) – V meste pod Urpínom sa chystá najväčšia rekonštrukcia miestnych komunikácií za posledných desať rokov. Poslanci v utorok na mestskom zastupiteľstve schválili návrh na vyčlenenie sumy päť miliónov eur na obnovu najvyťaženejších ciest v Banskej Bystrici.



„Všetky miestne komunikácie, ktoré sme vytypovali, spôsobujú motoristom, cyklistom či peším problémy a znižujú komfort ich jazdy a presunu po meste. Aj na základe diagnostiky Žilinskej univerzity ide o úseky, ktoré si zaslúžia rekonštrukciu, po rokoch sú vo veľmi opotrebovanom stave. Za posledné roky tak pôjde o najväčšiu investíciu do obnovy ciest a chodníkov. V súčasnosti sú všetky frekventované úseky v štádiu projektových prác,“ zhodnotil banskobystrický primátor Ján Nosko.



V najbližšom období mesto spustí prípravu komplexnej obnovy Poľnej ulice smerom do Malachova, takmer 2,5-kilometrového úseku zbernej komunikácie cez sídlisko Fončorda, od Moskovskej ulice cez Kyjevské námestie, Nové Kalište, THK až po kruhový objazd pri Lidli. Samospráva plánuje rekonštruovať vozovku na Tajovského ulici v okolí mestského parku s vybudovaním mini okružnej križovatky a obnovu cesty smerom na amfiteáter, následne vozovku od Strieborného námestia cez Bottovu a Lazovnú ulicu až po Medený hámor. Pre zlepšenie dopravnej situácie je aj v tejto lokalite plánovaná výstavba kruhového objazdu. V pláne je tiež obnova Bakossovej ulice s výmenou dlažby popri penzióne a tržnici na Námestí Š. Moysesa.



Rekonštrukcia počíta i s Bernolákovou ulicou v Radvani vrátane časti popred zariadenia Novamed, ako aj s Hutnou ulicou smerom k atletickému štadiónu a plavárni na Štiavničkách.



„Spolu s rozbehnutými rekonštrukciami Hornej ulice, Partizánskej cesty, Javorníckej ulice a pripravenej rekonštrukcie Gaštanovej, ktoré by mali byť dokončené počas augusta, tak v Banskej Bystrici pribudne viac ako desať kilometrov obnovených ciest. Súčasťou ich obnovy bude rekonštrukcia chodníkov s prihliadnutím na ich bezbariérovosť," doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Samospráva pripravuje i rekonštrukcie chodníkov na Tatranskej, Kráľovohoľskej a Okružnej ulici či vybudovanie nových v Kostiviarskej, Uľanke, na Pršianskej terase a v Kremničke.