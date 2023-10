Banskobystrickí záhradkári môžu požiadať o kvalitný kompost

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) - Banskobystričania môžu obohatiť svoje záhrady kompostom, bezplatne ho dostanú v zbernom dvore na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici. Pre jednu domácnosť je určených 200 litrov certifikovaného kompostu, ktorý si po dohode prevezmú do vlastných nádob. Informovala o tom vo štvrtok banskobystrická samospráva na sociálnej sieti.



Zelený odpad, ktorý obyvatelia vytriedia do hnedých nádob určených na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, sa mení na kvalitné organické hnojivo. Ide o kompost, ktorý obohacuje pôdu o potrebné živiny. Podporuje tak zakorenenie priesad, stromov či kríkov. Zároveň predlžuje kvitnutie kvetov a zvyšuje úrodnosť.



Záujemcovia musia o kompost vopred požiadať na e-mailovej adrese: kompostbb@mariuspedersen.sk, následne im pridelia termín na prevzatie. Obvyklými termínmi sú utorky, stredy a štvrtky v čase od 9.00 do 17.00 hod.