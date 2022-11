Banskobystrickí žiaci v súťaži vymýšľali, ako motivovať k sporeniu

Banská Bystrica 19. novembra (TASR) – Vymyslieť spôsob, ako motivovať mladých ľudí dlhodobo a pravidelne si sporiť, bolo témou súťaže Inovation Camp, ktorá sa uskutočnila v týchto dňoch z iniciatívy vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko a v spolupráci s Národnou bankou Slovenska (NBS).



Ako informovali organizátori, na súťaži sa zúčastnili desiatky žiakov základných a stredných škôl. Svoje nápady mali za tri hodiny spracovať do formy prezentácie a následne tímovo predstaviť odbornej porote a ostatným súťažiacim.



Najväčšiu dôveru vkladali žiaci do vývoja aplikácií pre mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia, ktoré by boli podporené rôznymi motivačnými odmenami. "Spomedzi 15 súťažných tímov až 14 predstavilo práve rôzne kreatívne nápady na prilákanie mladých k sporeniu prostredníctvom aplikácie," uviedli organizátori.



S prípravou konkrétneho riešenia pomáhali súťažiacim odborníci z praxe, ktorí sa zhostili úlohy konzultantov. Boli medzi nimi napríklad zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, podnikatelia či riaditelia úspešných firiem.



Víťazom sa stal tím v zložení Rebecca Bodokiová, Filip Gális, Denis Urban a Laura Záchenská. "Vo svojom návrhu s názvom Financial Youth Portal zaujali holistickým prístupom či myšlienkou avatara, ktorý ´rastie´ spolu s používateľom. Zároveň sa menia a vyvíjajú aj jeho ciele a sny," priblížili víťazný projekt organizátori.



Súťaž bola financovaná z grantových programov Nadácie NBS.