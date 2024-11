Banskobystrický cyklomost súťaží o najlepšie stavebné dielo

Banská Bystrica 3. novembra (TASR) - Cyklomost v banskobystrickej mestskej časti Radvaň-Kráľová, vedúci ponad rýchlostnú cestu R1, sa dostal do súťaže o najlepšie stavebné dielo, ktorú vyhlásila Slovenská komora stavebných inžinierov. Podľa odborníkov na výstavbu nosných konštrukcií patrí jeho architektonické a stavebné riešenie k najunikátnejším projektom v celej strednej Európe. Informovala o tom radnica.



Toto architektonické dielo je už skoro rok modernou vstupnou bránou do Banskej Bystrice, spája jej dôležité časti a podporuje rozvoj mestskej cyklodopravy.



"Cyklomostov na Slovensku a v strednej Európe nie je veľa. Tento patrí aj podľa názoru odbornej poroty k výnimočným a ja som rád a hrdý, že je práve v našom meste. Postavili sme ho z európskych štrukturálnych fondov určených na budovanie cyklistickej infraštruktúry. Je to vec, ktorá sa v budúcnosti už opakovať nebude. Keby sme túto výzvu opomenuli, možno tu už nikdy v budúcnosti stáť nebude," konštatoval pre TASR primátor Ján Nosko. Verí, že v súťaži bude úspešný a prispejú k tomu aj hlasy Banskobystričanov.



Na realizáciu projektu získalo mesto ešte v roku 2021 nenávratný finančný príspevok v objeme 3,1 milióna eur. Z dôvodu pandémie, vojnového konfliktu, rekordnej inflácie a následného zdražovania stavebných materiálov celková suma stúpla na 4,4 milióna eur. Dodatočné náklady boli mestu z veľkej časti kompenzované z ďalších európskych a štátnych zdrojov vo výške 650.000 eur.



"Na cyklomost budú v ďalšom období napojené cyklotrasy, na ktoré máme spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, a v najbližších dňoch očakávame vyhlásenie výzvy z plánu obnovy, do ktorej sa chceme zapojiť," zdôraznil primátor.



Ako takisto uviedol, v súčasnosti samospráva robí všetko pre to, aby získala aj projektovú dokumentáciu na výstavbu nového mosta v Kremničke, ktorý nahradí nedávno zbúraný most.



"Pre dopravu je mimoriadne dôležitý, preto verím, že všetky procesy pôjdu hladko, aby sme čo najskôr mohli začať s jeho výstavbou. Dúfam, že to bude rovnako dôstojná vstupná brána do nášho mesta," dodal Nosko.